Lejos del glamour de Mónaco, Alonso volvió a ser Alonso

Resucitó el asturiano, bicampeón del mundo, que hace años sufre en la máxima categoría del automovilismo por la falta de buenos resultados. La Indy, chocha con su llegada

Una de las leyendas de la IndyCar estará en la pole para las 500 millas de Indianápolis. Sin embargo, todas las miradas se posarán una fila detrás de Scott Dixon, donde el español Fernando Alonso estará por primera vez en la carrera más famosa de la Indy. El dos veces campeón mundial de la Fórmula 1 jamás ha manejado en una carrera en un circuito ovalado, tampoco ha competido en un bólido de Indy ni ha tenido una largada con vuelo en 20 años, y esa última vez fue en un go-kart.

Por lo tanto, es lógico que Alonso haya sido el último en irse de la reunión final de pilotos antes de la carrera de mañana. El piloto del equipo McLaren en la F-1 conversó durante unos 15 minutos con el director de la carrera Brian Barnhardt antes de irse en su patineta.

Alonso parece estar listo y en el último día de práctica fue el quinto más rápido, y el mejor entre los novatos, algo que contrasta sobremanera con los resultados que, desde hace años, viene teniendo en la Fórmula 1: alejado de la pelea de arriba e inmerso en los interminables problemas mecánicos que padece el equipo McLaren.

El español disfruta de cada minuto en la Indy, pero intenta no distraerse de su meta de lograr una especie de Triple Corona del automovilismo: el GP de Mónaco de la F-1, que ya ganó, la Indy 500 y las 24 horas de Le Mans.

“Todavía no siento emociones. Hasta el lunes no voy a permitir que me consuman las emociones”, dijo. “Estoy concentrado en la carrera. Ahora mismo no hay lugar para emociones”, explicó. Mientras tanto, en Montecarlo, la Fórmula 1 se prepara para cumplir hoy con la clasificación, luego de tener ayer la tradicional jornada libre, y sin Alonso, un histórico de cada Gran Premio.

Alonso necesitará de todo su talento para ganar la 101ra edición de la Indy 500, aunque Dixon sigue siendo el favorito para alzar el trofeo por segunda ocasión en su carrera.

El neozelandés tuvo el mejor tiempo en una clasificación en 21 años para adjudicarse la pole. Dixon ganó la carrera en 2008, ha sido campeón de la IndyCar en cuatro ocasiones y es el cuarto piloto con más victorias en la historia de la serie, detrás de A.J. Foyt, Mario y Michael Andretti.

“Es el mejor de mi generación”, indicó Tony Kanaan, ganador de la Indy 500 en 2013 y compañero de equipo de Dixon.

Dixon además tiene la ventaja de manejar un Honda, el fabricante que ha dominado la temporada por encima de Chevrolet. Los equipos de Chevy, especialmente Team Penske, finalmente exhibieron más velocidad ayer, encabezados por el tres veces campeón de la Indy 500, Helio Castroneves.

“Seguimos trabajando, tratando de mejorar”, dijo el brasileño. “Vamos a batallar y sin duda vamos a exhibir algo de velocidad. El domingo vamos por el triunfo”.

Team Penske tiene a cuatro de los cinco primeros pilotos en la clasificación de la IndyCar, y ha ganado las tres últimas carreras. Además, sumó al colombiano Juan Pablo Montoya a su alineación para mañana.

De todas formas, una victoria de un piloto de Chevy sería algo sorpresiva, tomando en cuenta la potencia de los motores Honda.

Un vehículo Honda ganó el año pasado manejado por Alexander Rossi, uno de los pilotos del equipo Andretti Autosport que tendrá seis bólidos tras incorporar a Alonso el mes pasado. La mayoría de los equipos lo pensarían dos veces antes de inscribir tantos vehículos, para Andretti se trata de una buena oportunidad.

“Tiene que tener sentido desde el punto de vista del negocio”, indicó Marco Andretti, hijo del dueño del equipo y uno de los pilotos que estará en la parrilla de mañana. “Al principio pensé, ‘¿seis vehículos?’ Después me enteré de quién era y pensé, ‘bueno, tenemos que hacerlo’”.

HAMILTON: IRONICO CON EL QUINTO PUESTO DE ALONSO

Por su parte, Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 de Mercedes, ironizó sobre la experiencia del español Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis, donde llegó a firmar un quinto puesto en los entrenamientos.

“He echado un vistazo a las clasificaciones y, sinceramente (se ríe a carcajadas), Fernando, para sus primeras clasificaciones, hace un quinto tiempo (sigue con risas). ¿Dice algo eso sobre (el nivel de) la Indy?”, dijo el británico en una entrevista publicada por el diario francés L’Equipe.

El piloto, de 32 años, prosiguió en su análisis de la apuesta del bicampeón mundial de Fórmula 1 Alonso, que se excluyó del Gran Premio de Mónaco para probar en las 500 Millas de Indianápolis con McLaren.

“Los grandes pilotos, si no logran vencer la Fórmula 1, buscan los triunfos en otras carreras. Pero verle hacer un quinto tiempo frente a pilotos que hacen eso todo el año es... interesante”, comentó.

El triple campeón Hamilton dijo entender “las ganas” que algunos pilotos tienen de seguir el camino del británico Graham Hill -el único en ganar el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans-, pero él se consideró “diferente”.

“Yo no quiero hacer la misma cosa. La Indy no me llama la atención, tampoco Le Mans, pero lo respeto”, finalizó el británico, que ocupa el segundo puesto en el Mundial que lidera Sebastian Vettel (Ferrari).