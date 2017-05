Newell’s, sin margen de error

| Publicado en Edición Impresa

Newell’s, que perdió los últimos tres partidos seguidos, recibe hoy, a las 17:15, al comprometido Olimpo, entonado por su victoria sobre Estudiantes, en el Estadio Coloso Bielsa, a puertas cerradas por la suspensión provisoria de su cancha. La medida está relacionada con las agresiones desde la platea rojinegra al juez de línea Ezequiel Brailovsky y a los jugadores de Rosario Central en el clásico rosarino.

Newell’s, que viene de perder -ambos de local- contra Independiente por 4 a 2 y con Central por 3 a 1 de local, y con Boca por 1 a 0 de visitante, buscará recuperarse ante el urgido Olimpo en un escenario extraño porque no contará con el apoyo de sus simpatizantes, a raíz de la sanción del tribunal disciplinario de la AFA. Ignacio Scocco, quien no practicó en la semana por un estado gripal, es la gran duda. Si no llega lo reemplazaría Eugenio Isnaldo o con el volante ofensivo Víctor Figueroa. En Olimpo, Jonatan Blanco jugaría por Lucas Villarreal.