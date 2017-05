El Batman platense abre la baticueva para contar su increíble misión solidaria

El caballero oscuro relata a EL DIA su singular historia y cómo se convirtió en un héroe anónimo

Apenas faltan unos minutos para las seis de la tarde, ya oscureció y llueve. Para Bruno Díaz -así se hace llamar- es el momento de enfundarse el traje de Batman; esta vez el “Guasón” está en los rostros aburridos de los nenes internados en el Hospital de Niños y él lo va a combatir con las armas que lleva en su batimóvil: una resma, lápices de colores y algunas golosinas. EL DIA va hasta las afueras de la Ciudad y se anima a entrar a la baticueva para espiar al platense solidario que respira bajo la máscara: “La gente necesita creer en algo y yo, devolver con solidaridad parte de todo lo que la vida me dio, pero siempre con transparencia para que no queden dudas de la obra”, confiesa el héroe que ya entregó 25 televisores LED al “Sor María Ludovica”.

Aunque cueste creer, este platense que se niega a revelar su verdadera identidad asegura que no fue fanático del “caballero de la noche” hasta que vio la película “Batman Inicia” (el film es de 2005) y le inoculó la necesidad de apelar a la fantasía para pelear contra lo injusto.

“Sin justicia nada funciona bien y en la película se observan problemas actuales como la corrupción de políticos, de jueces o la pérdida de los padres que llevan a Batman a dar batalla para tratar de revertir algo; eso fue lo que me inspiró, además siempre me llevé mejor con los chicos que con los grandes, con ellos entablé relaciones muy profundas”, dice quien se confiesa padre de tres niños que llegaron tras una larga búsqueda.

Este Bruno Díaz (la identidad secreta de Batman en las películas) tiene una seriedad inquebrantable, pero una voz calma que permite intuir su sonrisa. Para él cuantos más datos se conozcan de su vida privada, más se pierde la magia de su personaje; sin embargo, cuenta que trabaja desde los 15 años, que fue preceptor y que lleva 26 años en la docencia.

EN MISION SOLIDARIA

El vistió su primer traje de Batman el 2 de abril de 2013, el día en el que media ciudad quedó bajo mas de un metro de agua. Por la mañana se había presentado ante la hermana Magdalena, religiosa del Hospital Sor María Ludovica, para anticiparle que Batman tenía la intención de visitar a los niños internados. Así fue como consiguió la autorización y luego pudo recorrer varias salas con lápices de colores, papeles y golosinas. Cuando salió, la calle era un río que le llegaba a la cintura. Ese fue el primer capítulo de una serie que lleva varias temporadas.

Quienes deseen colaborar con la obra solidaria pueden contactarse con Batman a través de Facebook, https://www.facebook.com/batmansolidario o escribir a batmansolidario@gmail.com

“Por lo general voy de noche; con los mas grandes juego al ta-te-ti, a ellos les tocan las fichas del Guasón; pero también hay ocasiones que tengo que seguir de largo porque hay algún nene que está con algún tratamiento complejo. Siempre trato de que mi paso por las salas sea fugaz para entretenerlos, pero sin generar un apego que les puede hacer mal a ellos o a mi”, asegura para dejar entrever que si bien es una alegría cuando observa que algún chico ya no está porque le dieron el alta, es terrible cuando el lugar vacío significa que falleció.

Aunque para él es anecdótico, el traje que viste cada viernes cuesta unos 20 mil pesos y fue confeccionado por un diseñador platense que cuando se enteró del objetivo solidario que animaba a este caballero oscuro, decidió cobrarle solo los materiales.

Ponerse cada una de las prendas, que incluye máscara, una pectoralera, guantes y botas, le demanda entre 20 minutos y media hora.

“Cuido mucho el personaje, por eso cuando me piden que vaya a un cumpleaños o anime una fiesta me niego de manera tajante, no puede caber ni la menor sospecha de que este Batman solo hace cosas solidarias como las visitas a los nenes internados o los dos batiencuentros anuales con los que se recauda el dinero para la obra del hospital”, afirma Bruno Díaz.

Desde 2013 hasta ahora se realizaron en la Ciudad cinco batiencuentros, todos para comprar elementos para el Hospital de Niños. “En una oportunidad me dijeron que necesitaban controles remoto porque los compartían entre las salas, pero cuando observé los televisores de 21 pulgadas para salas que son de 30 metros, surgió la idea de que tuvieran LCD de 32 pulgadas y gracias a la ayuda de la gente ya hay instalados 25 en todo el hospital”, sostiene.

El próximo encuentro será el 2 de noviembre y seguramente será similar al realizado en mayo en el Colegio Castañeda, una cena show con pizza libre y sorteos.

Si bien Batman se ganó un lugar en el corazón de los chicos reconoce que en muchas oportunidades le preguntan por el Hombre Araña y agradece el día en el que un joven que trabaja con ese personaje en la animación de fiestas infantiles se ofreció para acompañarlo.

“En la lista de popularidad vengo perdiendo con el Hombre Araña, por eso cuando me lo encontré le dije que los chicos siempre me preguntaban por él y empezó a visitarlos”, asegura con tono humilde.

BATICUEVA

Un gigantesco murciélago amarillo define el portón de la baticueva, espacio en el que además del particular auto del héroe, hay decenas de fotografías y frases del Caballero de la Noche: “Como hombre pueden ignorarme, destruirme, pero como símbolo puedo ser incorruptible”.

También está el primer traje que usó, murciélagos que bajan desde el techo asidos a cordones, bolsas con lápices y golosinas y un cuadro de Sor María Ludovica.

El batimóvil, uno de los elementos legendarios y esenciales del personaje, ocupa la mayor parte de la habitación; Bruno Díaz se encargó de ir modificando un Renault Fluence negro con alerones y accesorios en el capot. También le agregó un delgado fileteado amarillo en la carrocería, tapizados que reproducen pequeños murciélagos amarillos y letras de metal que forman la palabra “BATMAN” sobre la patente.

“Hace poco un chico se sorprendió con mi presencia, me llenó de preguntas y se fue; como justo vi donde entraba, al otro día le pegué un sticker de Batman en la puerta de su casa para seguir manteniendo la magia”, revela quien se define como “defensor acérrimo de la inocencia”.

Cambiar lo que se pueda para habitar un espacio con menos injusticias y más amigable -cuenta- es una de sus premisas porque tiene la ilusión de que sus tres hijos vivan en un mundo mejor y hasta imagina que el varón lo sucederá en el hábito de recorrer la Ciudad en su batimóvil para luchar contra el mal.

Fuera de la baticueva, un inmenso cuadro revela la escena familiar de un matrimonio con sus hijos. Sin embargo, al tratar de distinguir el rostro del hombre solo se lee la frase: “La noche es más oscura antes del amanecer. Y les prometo, el amanecer se acerca”.