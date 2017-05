Docentes: el gobierno admite que no es posible mejorar mucho la oferta

Habló de hacer “un esfuerzo mayor” pero dentro de las cifras “que se vienen manejando”

| Publicado en Edición Impresa

El titular de la cartera educativa bonaerense, Alejandro Finocchiaro, dijo que el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal podría hacer “un esfuerzo mayor” para destrabar la paritaria docente, aunque hizo hincapié en que ese “esfuerzo” se enmarcaría “dentro de los números que estamos manejando”.

Así las cosas, el ministro ratificó el adelanto de este diario, que ayer dio cuenta de una negociación “totalmente empantanada” -según la visión gremial- a raíz de que el Ejecutivo “no se mueve de las cifras de siempre”.

Finocchiaro también confirmó la existencia de charlas no oficiales. “Tenemos conversaciones informales con los gremios”, apuntó, para asegurar que “realmente la Provincia está intentando hacer un esfuerzo un poco mayor, pero hay que ser muy realistas: el gobierno no va a proponer un aumento que no pueda pagar”.

“LA DEUDA ES PARA OBRAS”

“Podemos hacer un esfuerzo un poco mayor, pero siempre dentro de los números de los que estamos hablando”, reiteró el funcionario, cuando se están por cumplir cuatro meses desde el inicio de la paritaria, sin acuerdo a la vista.

Luego se refirió a una “crítica de los gremios”. Se mostró en desacuerdo con que la toma de deuda de la Provincia “se utilice como argumento para cuestionar la estrategia de negociación con los docentes. Algunos sindicalistas nos dicen: ‘están tomando deuda’. Sí, pero la deuda después hay que pagarla. Y además es para terminar obras de infraestructura que nunca se hicieron”, sostuvo.

La administración de Vidal convocó a los docentes por última vez el 2 de mayo para ofrecerles un 20% de incremento anual en dos cuotas, más un monto fijo no remunerativo (no aplica a jubilados, antigüedad ni aguinaldo) en compensación por el poder adquisitivo perdido en 2016. Los maestros hablan de un 8 a un 10% y piden sumas “en blanco”.

Por último, Finocchiaro -uno de los principales críticos del líder del Suteba, Roberto Baradel, quien acaba de ganar cómodamente las elecciones en su gremio-, corrió al dirigente de la discusión. “Representa a un sector de los docentes, nosotros tenemos el deber de representar a la sociedad en su conjunto”, dijo.