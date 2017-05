Albatros volvió a la victoria

| Publicado en Edición Impresa

Albatros como local le ganó 16-10 a CASA de Padua por la 7ma fecha del torneo de Primera C de la URBA. El Tricolor cortó una racha de tres derrotas y en un partido complicado, festejó sobre el final. En el PT, el conjunto de Hernández, sin mostrar un gran juego, abrió el marcador a los 5’ con un penal de Balatti.

El partido no fue bueno, pero el visitante mostró sus armas con los gordos y complicó. Sin embargo, otro penal de Balatti puso el 6 a 0.

Ya en el ST, la visita se adelantó en el campo, arrinconó al Tricolor y con un penal y un try convertido debajo de los palos dio vuelta el marcador y pasó a ganar 10 a 6. El partido estaba abierto, pero el local no mostraba signos de poder recuperar la ventaja; sin embargo con mucha actitud Albatros pudo dar vuelta la historia. El artífice de la remontada fue una vez más Balatti, primero porque acertó un penal para acercarse en el tanteador y segundo, sobre el cierre del partido, con un try convertido por él mismo que sirvió para desatar la locura y el festejo de todos los Tricolores. Ahora Albatros visitará a Vicentinos.

Albatros formó con: A. Cicchino, F. Demicheli, P. Amieva, S. Lombardi, A. Freier, S. Valdovinos, M. Valdovinos, J. Bisceglia (C), F. Martinetto, A. Sáenz, B. Balatti, F. Santín, G. D´Angelis, E. Elizondo, I. Mac Dougall y S. Lambre. Ingresaron: Y. Ledesma, J. Iza, L. Elizondo y J. M. Kiramarios.

En tanto, Berisso perdió como visitante por 69 a 21 con Obras Sanitarias por la quinta fecha del torneo de Tercera División de la URBA.

La próxima fecha, el equipo de Catriel Gómez será local ante Old Georgian.