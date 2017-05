Santa “E” se llevó el clásico

| Publicado en Edición Impresa

En un partido cerrado, Santa Bárbara “E” se quedó con el clásico platense de hockey femenino del torneo de Metropolitano de Primera F3 al imponerse como local a Universitario “C” por 1 a 0. El gol llegó por intermedio de Victoria Barone, cuando el reloj marcaba 15 minutos de la segunda etapa.

Ambos equipos llegaban al compromiso de ayer con el mismo puntaje, pero con esta victoria, Santa Bárbara “D” -dirigido técnicamente por Lucas Palavecino- ahora suma 19 unidades por lo que se ubica en el tercer puesto de la tabla a dos puntos del líder, Los Andes.

A todo esto, Ciudad de Buenos Aires “A” se quedó con todos los festejos ayer frente a Santa Bárbara “A”, ya que entre las Damas se impuso 4 a 2 y los caballeros vapulearon al conjunto de Gonnet con contundente goleada: 7 a 1. Ambos partidos correspondieron a la Primera División del Metro.

En lo que respecta a las chicas perdían 3 a 0 a falta de cuatro minutos para el cierre del partido, pero en una remontada rápida se pusieron a un gol y además, después, contaron con un córner corto a su favor, pero no lo supieron aprovechar y de contragolpe, Ciudad terminó liquidando el pleito. Los tantos de Santa Bárbara fueron convertidos por Mariquena Granatto y Lucía Marelli.

A segundo turno, los caballeros de Ciudad de Buenos Aires “A” se despacharon con una espectacular goleada sobre Santa Bárbara “A”: 7 a 1. El único tanto del equipo de Gonnet fue conquistado en el ST por Sebastián Pinedo Ruiz.

En lo que respecta al resto de los resultados de los equipos platense de Damas, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera C: Santa Bárbara “B” 5 (Bárbara y Georgina Milone, Priscila Montalvo, Justina Napoli y Delfina Pérez Pesado), Lanús 0; Lomas “D” 0, Universitario “A” 4 (Marina Espinel, Lola Brea, Florencia Coria, Antonella Paglia) y Estudiantes “A” 0, SIC “B” 1.

Primera D1: Universitario “B” 1 (Lucía Pesclevi), San Patricio 1 y Universitario “D” 3 (Michelle Arnal -2- y María Virginia Sambucetti), Mitre “B” 0.

Primera E2: Santa Bárbara “C” 1 (Mercedes De Lafuente), Monte Grande “B” 2, en cancha de Everton.

Primera E3: Campana Boat Club 0, San Luis “A” 2 (Camila Zaffar y María Belén Bacchiega).

Primera F1: Belgrano Day School 1, Estudiantes “B” 0.

Primera F4: Los Matreros “B” 0, Santa Bárbara “D” 5 (Camila Ponseti -2-, Ailin Moyano, Catalina Feysulaj y Agustina Valania) y San Luis “B” 2 (Lara Ried -2-), Banade “B” 0.

LOS CABALLEROS

A todo esto, los caballeros de Universitario “A” buscarán volver al triunfo cuando esta tarde, desde las 16, reciban a San Fernando, en su cancha de Gonnet, por el torneo Metropolitano de Primera División de hockey. En lo que tiene que ver a la Primera B jugarán: Santa Bárbara “B” vs Brandsen -a partir de las 13-, E.F.I Lobos vs Universitario “B” y Estudiantes vs Banco Provincia “B”.

También habrá actividad entre las Damas, Gimnasia vs Universidad Nacional de La Matanza (en cancha de San Luis) y Buenos Aires School vs Estudiantes “C” (en el Club La Salle) por la Primera F5 y F6, respectivamente.