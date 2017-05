Dictaron la prisión preventiva al pochoclero de Brandsen

Es por atacar a un matrimonio con un bate de béisbol. Lo acusan por tentativa de homicidio

| Publicado en Edición Impresa

La Justicia Penal de nuestra ciudad le dictó la prisión preventiva a Carlos Elizalde, más conocido como el pochoclero de la ciudad de Brandsen, que había sido detenido por atacar con un bate de madera a los padres de una joven que lo acusó de violarla siendo menor.

Según la resolución del juez de garantías Fernando Mateos, a la que este diario tuvo acceso, a Elizalde le imputaron el delito de “tentativa de homicidio (hecho I) en concurso real con lesiones leves (hecho II)”, conforme a lo normado en los artículos 42, 55, 79 y 89 del Código Penal.

Según entendió el magistrado, “a fin de justificar el enclave legal de la figura contra la vida de las personas cabe tener en cuenta particularmente -conforme las probanzas colectadas y antes descriptas- la previa amenaza de muerte, las características y el peso del medio comisivo, la parte vital del cuerpo donde fue dirigido el golpe, las lesiones verificadas y las expectantes, la disparidad de fuerzas, y las conductas precedentes”.

Mateos agregó que “ello conforma un cúmulo de pautas que globalmente ponderadas permiten achacarle prima facie al incuso un obrar doloso, al menos al representarse la posibilidad del resultado de muerte y asentirlo (en tanto ejecutó el golpe lesivo) o mostrarse indiferente -nótese además que prosiguió con sus agresiones hacia otras personas aun cuando Degaetano yacía inconsciente en el suelo-; más allá de que estuviera o no en su intención final dicho resultado”.

Si bien Elizalde, al prestar declaración indagatoria, se defendió diciendo que el bate de béisbol era de las víctimas (“ensangrentado empecé a revolear palos para defender a mi familia (a mi nieto, hijo y esposa) sin saber a quién le pegaba; no quise lastimar a nadie: no me di cuenta si lastimé a alguien”), el juez consideró que “aquellas fuentes de información en nada contradicen a que el incuso haya golpeado a las víctimas. Y frente al preciso contenido de las versiones brindadas por el grupo de ofendidos, no es posible hipotetizar respecto de una razonable y proporcionada acción defensista por parte del incuso”.

Por tal motivo, sin más trámite, dispuso “convertir en prisión preventiva la detención que viene sufriendo Carlos Daniel Elizalde por los hechos acaecidos el día 16 de abril del corriente año, en las inmediaciones de la Estación Comunal de Policía de Brandsen”.

En esta historia, Gabriela de Gaetano (48) y su marido, Sergio Nagode (51), se convirtieron en los blancos de la agresión. Aunque la mujer fue la que se llevó la peor parte: sufrió un severo traumatismo de cráneo por el que estuvo 24 horas inconsciente.

La pareja es formalmente representada como particular damnificado en la causa por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón Cotti.

El hecho ocurrió el domingo de Pascuas en la puerta de la comisaría de Brandsen, a donde el yerno de la pareja agredida fue a denunciar a Elizalde por amenazas. El pochoclero se presentó para hacer lo mismo. Y se desencadenó el incidente.

MOVILIZADOS

Por este caso, decenas de personas se han concentrado en la plaza de Brandsen para pedir la detención del comerciante (situación que después se concretó), al que acusan de abusar de por lo menos cuatro chicas cuando tenían entre 6 y 12 años. Aunque por esos casos no está imputado.