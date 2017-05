Otra familia platense vivió un drama a causa de una entradera

Ocurrió anteanoche en 55 entre 18 y 19. Sorprendieron a un hombre cuando entraba el auto

| Publicado en Edición Impresa

Ya habían transcurrido algunos minutos de las 22.30 del viernes cuando el propietario de una vivienda de 55 entre 18 y 19 decidió ingresar su auto al garage.

Vio a un par de muchachos caminando por la cuadra, pero notó que estaban bien vestidos y no les inspiró sospechas.

Sin embargo, esos mismos jóvenes apuraron el paso y sorprendieron a quien fue identificado oficialmente como Roberto Daniel Paglieri (54), justo en el instante en que acababa de meter su vehículo.

No le dieron tiempo a nada: los delincuentes sacaron a relucir armas de fuego y lo obligaron a caminar hasta juntarse con el resto de la familia: su esposa y los tres hijos.

“NO TENGA MIEDO SEÑORA”

Fue la mujer de Paglieri la primera en ver entrar a su marido rodeado por los ladrones.

Y según confesó ayer a la tarde a EL DIA la mujer en cuestión, que se llama Claudia (50), “uno de los delincuentes se dio cuenta que estaba aterrada y me dijo `no tenga miedo señora, no somos asesinos, somos ladrones`, como si de esa manera una pudiera quedarse más tranquila”.

Pero Claudia admitió que sintió una preocupación extrema debido a que “ni bien se metieron en casa, nos hicieron ir a la planta alta y preguntaban dónde estaban mis hijos, al darse cuenta de que nos estábamos solos, porque escucharon las voces de ellos”.

“Los asaltantes temían que mientras nos tenían controlados a mi esposo y a mí, alguno de los chicos haya aprovechado para llamar a la Policía”, agregó.

Sin embargo, los delincuentes continuaron enfocados en el objetivo que los había llevado a la propiedad.

En tal sentido, la mujer hizo saber que “nos pedían dinero y joyas. Pero tuvieron que conformarse con la billetera de mi marido, que más tarde apareció tirada en 39 entre 9 y 10.

Sobre el monto del botín, precisó que “nos robaron alrededor de 1.000 pesos. Ninguna otra cosa, pese a que podrían haberse ido también con algún celular”.

FORCEJEO Y HUIDA

Mientras los delincuentes no aflojaban con su demanda de obtener una mayor cantidad de dinero, así como también de alhajas, Paglieri tomó una decisión por demás arriesgada.

Al advertir un descuido de unos de los asaltantes, se abalanzó sobre él y, con la colaboración de uno de sus hijos, lograron quitarle el arma que empuñaba.

Al verse desarmado, el ladrón comenzó a bajar a las apuradas las escaleras. Y en esos instantes de confusión, padre e hijo también consiguieron desarmar al cómplice, que tomó el mismo camino para ganar ambos la calle.

Uno tuvo la suerte de darse a la fuga. El otro, no. Y según lo comentado por Claudia, “fue atrapado por un policía de civil. Tiene 18 años. El que escapó aparentaba ser un poco mayor”.

La Policía incautó dos revólveres: uno de calibre 22 y el restante 32, cuando vecinos del barrio seguían de cerca el operativo.

Claudia informó que “acá hace dos años que estamos, pero cuando vivíamos en 63 entre 18 y 19 nos asaltaron también. Fue en noviembre de 2014, mientras mirábamos un partido de River”.