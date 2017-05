El costo de la inseguridad: los vecinos buscan cómo protegerse

Ante la seguidilla de los robos, en ese sector de la Ciudad analizan contratar un servicio privado

Nada alcanza y muchos menos cuando, como denuncian repetidamente los vecinos de La Loma, “la Policía brilla por su ausencia”. Por eso ayer, en una nutrida reunión que se desarrolló en el club Azcuénaga, situado en la calle 43 entre 19 y 20, representantes de una empresa privada presentaron un sistema de alarma, que emite un fuerte sonido, tipo chicharra, cuya instalación y mantenimiento deberían abonar los frentistas como un costo adicional por la situación de inseguridad que padecen.

Según pudo saber este diario, el valor de ese equipo asciende a unos 5.000 pesos. La colocación 1.500. Los controles remotos entre 200 y 400 (depende de su alcance). Si lleva luces Led, el precio es mayor y también hay que abonar cada vez que se cambia la batería, cuya duración es de un año aproximadamente.

En principio, de acuerdo a lo que aconsejaron los representantes de la empresa de alarmas, debería instalarse un equipo en los cruces de esquina o, al menos, uno por cuadra. Pero la dificultad radica en qué cantidad de pulsadores o controles remotos se tienen por vivienda. Ahí todos empezaron a sacar cuentas.

Si un grupo familiar tiene cuatro integrantes, deberían contar con esa cantidad de dispositivos para accionar la alarma en una situación de emergencia, a razón de 800 ó 1.600 pesos, según el caso.

“Ya no sabemos qué hacer. Los robos están a la orden del día y la Policía no hace nada. Por eso no nos queda otra que defendernos entre nosotros, como podamos”, expresó un hombre que participó de la charla.

El mismo vecino aclaró que “esto quedará en estudio. Nos volveremos a reunir en una fecha a definir y resolveremos si lo contratamos o no. Algunos están de acuerdo y otros tienen dudas”.

Cabe destacar que en el encuentro participaron unas 100 personas, todas muy preocupadas por esta acuciante problemática de absoluta desprotección.

EL DISPARADOR

Como se recordará, el disparador de la inquietud vecinal fue el brutal asalto que sufrió una familia en 42 entre 22 y 23.

“Esto es una selva”, había dicho José Ernesto Beastegui, un ex policía, que sufrió varios golpes por la inseguridad, el último, sin dudas el más trágico y doloroso.

A su casa se metieron a robar tres delincuentes armados y le pegaron sin piedad, tal vez porque intentó resistirse.

Tenía la cara llena de golpes y mucha sangre, que le cubría toda la ropa.

Esa imagen fue la que, poco después, llevó a su madre, de 86 años, a un coma irreversible. Y horas más tarde, a la muerte.

“Estaba la empleada doméstica limpiando el porche cuando un tipo la tomó del cuello y la metió adentro”, recordó Beastegui.

El dueño de la vivienda estaba “sentado en la mesa del comedor, esperando a que me vinieran a buscar para ir a Buenos Aires” por cuestiones laborales, pero los que llegaron fueron los intrusos, quienes terminaron golpeándolo, gatillándole en la cabeza y amenazando de muerte a su familia.

El ataque duró “unos quince minutos, que fueron una eternidad”, según explicó el ex policía.

La madre de Beastegui lo vio en ese estado, blanco de la ferocidad de los asaltantes, y se descompensó.

Si bien la llevaron enseguida a un centro asistencial, a las pocas horas se produjo su deceso.

En tanto, de los delincuentes nada se sabe. “Continúan prófugos”, se lamentaron todos.