Uno estaba preocupado por que los chicos no podían resolver el Teorema de Thales, o la raíz cuadrada de dos, cuando nos venimos a enterar que la cuestión es dura, mucho más dura de lo que se suponía. Al parecer, a una inmensa cantidad de adolescentes nativos digitales, se les complica sumar, restar, dividir y multiplicar. Tal vez, y aun a riesgo de parecer naif, sería apropiado para ellos, recordarles la letra de aquella ronda infantil de la Farolera: “Dos más dos son cuatro; cuatro y dos son seis...”

Lo trágico -y para ponerlo en las mismas palabras que los encargados de dar a conocer los desastrosos resultados de las pruebas Aprender- es que los chicos “salen del colegio secundario sin los conocimientos mínimos y elementales de matemática”.

La definición representa, a todas luces, el fracaso de un sistema educativo -el argentino- que supo ser señero en el mundo. No es otra cosa que el resultado de años de abandono, de egoístas políticas con meros fines electorales y de la ausencia plena de decisiones con visión de Estado.

Triste destino el de estas tierras si así se forjan las futuras generaciones de dirigentes.

Pero, claro, hoy por hoy, el debate en la sociedad pasa más por las figuras que desde mañana a la noche se mostrarán en la pasarela de Tinelli, o por la suerte de José Ottavis -diputado de la Provincia, vale recordarlo-, que volvió a acertar en la Quiniela.

De la Educación, ya habrá tiempo para ocuparse más adelante. Recuerde, querido lector, que estamos en año electoral, y en tiempo de cierre de listas y de alianzas.

¿Quién podría cometer la osadía de reclamarle a los aspirantes a candidatos que se pronuncie sobre la nimia cuestión de la educación de nuestro hijos, cuando lo que está en juego y si Cristina tiene paño para volver, si Randazzo (parece la esperanza blanca, aunque su promesa de traer el eléctrico a La Plata antes de finalizar su mandato como ministro quedó solamente en eso) va, o no, a las PASO para enfrentar a su ex jefa. Tenemos la suerte, al menos hasta hoy, de que Aníbal guarda prudente silencio; lo que no es poco si nos atenemos a su casi incontenible verborragia.

Pero mientras la clase política se debate entre esas cuestiones tan propias de estos tiempos, el ciudadano de a pie ve con horror como crece la ola de inseguridad en la Ciudad y como se reproducen como hongos los casos de robos con extrema violencia, sin que -al menos hasta ahora- los responsables de la Seguridad (Ciudad, Provincia y Nación) salgan a explicar con claridad que política impulsan para que salir o entrar de casa no siga convirtiéndose en una aventura de incierto resultado.

Queda, al menos, el consuelo de saber que no todo está perdido y que en medio del fárrago de “pálidas” y “mala onda”, aparece Paula Kriscautzky, para contarnos que ya son casi seis mil las esperanzas que se sumaron como socios activos a la biblioteca popular “Del otro lado del árbol”, donde cientos de chicos se reúnen para compartir libros, historias y un pedazo grande de libertad para dar rienda suelta a la imaginación. Hay ahí, al menos, una bocanada de aire fresco. Y no es poco.