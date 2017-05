¿Cómo hacen los padres ante las crecientes amenazas de la web?

Abogados, fiscales, psicólogos y especialistas en cultura juvenil advierten una escalada de peligros virtuales. Datos y sugerencias para evitar que los chicos caigan en las pesadillas 3.0

| Publicado en Edición Impresa

Cuando todavía no terminaron de asimilar qué era el ciberbullying, muchos padres se encuentran ante un repertorio de peligros y nombres cuyo origen saben qué esta en ese universo incierto que suele ser la web pero al que no saben muy bien cómo frenarlo o al menos evitarlo. Grooming, child grooming o sexting son algunas de las amenazas que avanzan en el mundo virtual y que suponen para los adultos no sólo una inquietud creciente sino un claro desafío: ¿cómo hacer para proteger a los más chicos de esa artillería de peligros que se multiplican a tan sólo un clic de distancia?

Si bien algunas de las razones de este fenómeno pueden ser la desatención familiar y el mayor acceso a los medios tecnológicos, sin que los padres hagan un debido control, quienes analizan el tema aseguran que los peligros que muchas veces supone enviar fotos o videos por celular o contactar con un desconocido a través de las redes suelen ir mucho más rápido que la adaptación que cualquier padre necesita para enfrentar la amenaza. Y en esto, claro, juega un rol clave la autosuficiencia de muchos chicos, quienes ven que, al menos en el terreno virtual, manejan un conocimiento mucho mayor que el de sus padres.

“Los chicos pueden tener mayor conocimiento tecnológico pero siguen siendo los padres los que deben imponer los límites”

“Los chicos pueden tener mayor conocimiento tecnológico pero siguen siendo los padres los que deben imponer los límites y trazar las pautas. Por más conocimiento que tengan, los chicos no miden el alcance de sus actos en internet y piensan que sólo sus amigos ven su perfil en las redes”. Quien lo dice es Roxana Morduchowicz, especialista en cultura juvenil y para quien, entre los adolescentes actuales y al margen de cualquier recaudo, “la intimidad cede ante el deseo de ser popular”.

Parte de lo que dice la experta se traduce en la preocupación de muchos padres ante la escalada de casos de sexting, esa tendencia que empezó con mensajes eróticos a través del celu pero que, con el paso del tiempo y la proliferación de nuevos canales de comunicación, derivó en la moda creciente entre las adolescentes de subir videos hot para que las vea el mundo entero.

“El fenómeno del sexting surgió en Estados Unidos hace ya una década -apunta Javier Miglino, abogado y fundador de Bullying Sin Fronteras-. En nuestro país empezó a conocerse hace cinco años y si bien hay legislación sobre el particular todavía persisten muchas lagunas legales”.

En sintonía con la mirada de Morduchowicz, Miglino sostiene que, aunque los padres ignoren cómo funcionan las nuevas tecnologías, “son ellos los encargados de velar por la salud y el bienestar de sus hijos. Esperar a un chico o una chica cuando llega de la escuela, preguntarle cómo le fue, escucharlo y acompañarlo puede resultar la diferencia entre la práctica del sexting y pesadillas peores. A fin de cuentas, en el siglo XXI una charla cotidiana y amena entre padres e hijos sigue siendo el mejor de los aliados contra todo tipo de abusos y riesgos, incluidos los que deparan Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías”.

Lo que opina el especialista sintoniza con lo que informan desde Missing Children Argentina, donde sus autoridades admiten que en este último tiempo “cada vez son más frecuentes las llamadas de padres con consultas por el acoso que sus hijos reciben a través de las redes. Este fenómeno se comenzó a ver con el avance de Internet y con la enorme presencia de los chicos en estas plataformas”.

El tema tampoco escapa a la mirada de los psicólogos: en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de hecho, sostienen que “el exhibicionismo de los adolescentes es una tendencia actual. Vivimos en una época en la que todo lo íntimo se expone. El sexo y la violencia se muestran como si fueran espectáculos”.

Para los especialistas de esta entidad, sin embargo, lo preocupante es que “el término ‘exposición’ puede ser tomado en dos acepciones. Una, en el sentido de exhibición y, otra, como quedar expuesto a un peligro. Los adolescentes son conscientes de la exhibición y están orgullosos de eso porque esta es una época en la que se exalta el ser famoso, aparecer en los medios de cualquier forma posible, e Internet es hoy una pantalla más donde mostrarse. Respecto del peligro, muchas veces el adolescente no es consciente. Hay un alto nivel de ingenuidad”.

La advertencia que se lanza desde la Asociación cobra fuerza al coincidir con la que se expone en Alerta Vida, una ONG que analiza el tema del sexting y el grooming desde hace unos años. “El problema de una chica que sube su video erótico es que no tiene la menor idea del que está del otro lado”, sostiene Raquel Holway, titular de la entidad.

La expansión de Internet, sus fronteras difusas y sus límites insospechados atentan contra la privacidad de cada usuario

Una modalidad que suelen utilizar los pedófilos, señalan desde esta ONG, es la del “child grooming”, que consiste en el acoso a través del chat y en la inducción creciente a que el chico realice acciones frente a la cámara web, que despiertan el placer del acosador sin que se vea su verdadero rostro. Ante esto, el abogado especializado en delitos informáticos, Raúl Martínez Fazzalari, asegura que lo importante es que los adultos estén atentos a la conducta de los chicos. “Si hay actitudes raras del menor -dice-, cambios de conducta o comentarios, o ante cualquier sospecha de mail, comunicación o chateo es fundamental hacer la denuncia. Sin denuncia, no ocurre nada”.

En Argentina rige la ley 26.388 sobre delitos informáticos, que fue sancionada en 2008 pero que, según sostienen quienes analizan el tema, tiene como principal problema la definición conceptual de lo que es un “delito informático”. Al ser un término tan amplio, a veces ambiguo, no son pocos los especialistas que aseguran que suele resultar difícil enmarcar las infracciones que se cometen en Internet. La ley, de hecho, no contiene figuras propias y específicas como el “pedófilo”, lo que hace mucho más complicada su aplicación.

Desde el sitio Argentina Cibersegura, sus responsables admiten que el sexting, el ciberbullying y el grooming “son problemáticas que se presentan a edades cada vez más tempranas. Nuestra intención es llegar a charlar estos temas antes de que los chicos sean víctimas, y no después, pero para ese es fundamental que los padres se comprometan y, aunque sin invadir, asuman el control de los lugares por los que navegan sus hijos en la web”.

La expansión de Internet, sus fronteras difusas y sus límites insospechados, apuntan desde este sitio, atentan contra la privacidad de cada usuario. “El sexting es un derivado de este flagelo: la difusión de imágenes sugestivas de índole sexual o erótico a través de aparatos tecnológicos. Pero también está el ciberbullying o ciberacoso. La tecnología ha potenciado y maximizado cada caso típico de bullying, el padecimiento físico o psicológico al que someten a alguien en particular en reiteradas ocasiones. El grooming, el delito de mayor impacto sobre adolescentes en la web, es otro foco en crecimiento. Por eso es clave tejer una red de concientización sobre el peligro de entablar contacto e intercambiar contenidos con un tercero desconocido mediante las diferentes plataformas de Internet”.

Según la fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, el 87% de los casos que ingresan a esa dependencia están relacionados con menores afectados por los delitos de grooming y distribución de pornografía infantil en Internet. De acuerdo a las autoridades de esta fiscalía, los delitos de grooming y distribución de pornografía infantil están vinculados y el primero puede desencadenar en el segundo: cuando un adulto acosa a un menor por Internet para pedirle fotos o videos en situaciones eróticas o sexuales, luego existe la posibilidad de que publique ese material en la red.

“Se trata de la etapa de extorsión al menor -advierten los fiscales-, cuando el acosador lo amenaza con frases del estilo ‘si no me seguís enviando más fotos las voy a publicar y todos tus amigos las van a ver’”.

Las víctimas suelen ser niñas y adolescentes de entre 8 y 16 años de edad, con un nivel sociocultural medio-alto. “En la mayoría de estos casos, los acosadores suelen ser ex o actuales parejas, y pueden tratarse de situaciones aisladas o formar parte de un círculo de violencia hacia la mujer”, se apunta.