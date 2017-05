EL DIA en las redes

Informan los lectores por WhatsApp, Facebook y Twitter

reclamos en el barrio los porteños

Vecinos del barrio Los Porteños, de City Bell, solicitaron una urgente intervención de la Municipalidad ante “el estado total de abandono de la zona. Las calles están intransitables y a esto se suma que el único colectivo que ingresa no quiere entrar mas por el estado del camino. Aparentemente, el servicio de la línea 273 lo vamos a perder desde este lunes, porque no han reparado las calles y la empresa asegura que en estas condiciones no pueden transitar las unidades, por lo que numerosos vecinos quedarán aislados, con serias dificultades para concurrir a los lugares de trabajo y llevar los chicos a la escuela”.

dejo de pasar el micro por calle intransitable

Por un pozo que se formó en la esquina de 47 y 135, la línea 307, que circulaba por esta zona y después de romper la calle, resolvió cambio su recorrido. Ante esta situción los vecinos y usuarios pidieron la intervención de la Municipalidad para hacer la reparación de la calle y que se retome el servicio de micros en ese sector que une Gambier con San Carlos, indicaron en la zona afectada.

DESBORDE CLOACAL EN ALTOS DE SAN LORENZO

En 77 y 16 bis reclamaron por la reparación de la red cloacal luego de que se produjera una avería que expulsa los fluidos a la superficie. Los vecinos advirtieron por la presencia de líquidos cloacales sobre la calle y fuertes olores nauseabundos que complican a los frentistas y a quienes andar por ese sector.

“Esto empezó hace un mes, hicimos los reclamos, y todavía estamos esperando a que vengan a arreglarlo”, expresaron.