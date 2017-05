De la mano de Denis

| Publicado en Edición Impresa

Lanús venció a Arsenal por 2-0 como visitante y complicó el futuro de los de Sarandí cuando quedan cuatro fechas para el final del torneo. Germán Denis, a los 36 y los 48 minutos de la parte complementaria, le dio la victoria. Para Arsenal la derrota es dolorosa, pero de todos modos se mantiene fuera de la zona de descenso directo tras una fecha en la que cayeron casi todos los equipos que pelean en el fondo de la tabla de promedios. Si bien no marcó tantas diferencias en el desarrollo, Lanús mereció irse en ventaja durante los primeros 45 minutos en los que fue más prolijo e incisivo que su rival. En la parte complementaria cayó el ritmo, pero Lanús siguió insinuando algo más que el local, que poco a poco se fue conformando con un punto que no le venía nada mal. Pero apareció en escena Denis y lo dejó sin nada con dos definiciones brillantes. A los 36, el ex Independiente tocó por encima de Santillo y puso a su equipo en ventaja. Y en la última acción del partido, el “Tanque” liquidó el pleito poniéndole su sello a una contra letal.