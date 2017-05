Por un balcón, entraron a robar en un departamento de Tolosa

Fue en 6 y 530. Los ladrones actuaron rápido, porque una alarma se activó y empezó a sonar

Eran por lo menos cuatro, andaban en un auto y esperaron el momento para entrar por la fuerza a un departamento de Tolosa. No los frenó que hubiera una cámara de seguridad filmándolos a cada paso. Por el contrario, actuaron con decisión y rapidez, porque en cuestión de minutos hicieron todo lo planeado.

Poco antes de las 21 del sábado, una pareja fue vista merodeando en la vereda de un edificio de 6 entre 530 y 531. Luego aparecieron más hombres y la mujer se alejó unos metros, para hacer de campana. La banda andaba en un auto no identificado, en el que no se descarta que hubiera más cómplices.

Fueron dos sujetos los que se atrevieron a subir hasta el balcón de un primer piso que da a la calle. Con algún elemento forzaron hasta abrir una puerta ventana de aluminio.

La alarma del departamento captó esa intrusión y empezó a sonar. “De la central le avisaron a la Policía”, confirmó Hernán, la víctima. Pero los delincuentes fueron más veloces.

“Hicieron todo en cinco minutos”, aseguró el damnificado. Ni él ni si familia estaban ahí, lo que disparó la pregunta acerca de si los ladrones estaban al tanto de eso. Todas las fuentes consultadas opinaron que eso habría sido lo más probable.

Tal vez así se comprenda por qué los asaltantes no se extendieron demasiado y se limitaron a revisar una habitación.

En ese cuarto encontraron los ahorros que Hernán, dueño de un comercio, había optado por guardar en su casa y no en el banco. Esa plata -la cantidad no trascendió- terminó en manos de los delincuentes.

Nada más les interesó llevarse: dejaron en su lugar una computadora y un televisor, entre otros elementos de valor desestimados.

Por el mismo camino por el que entraron, los dos ladrones volvieron a la vereda, sin intentar robar en alguno de los otros departamentos aledaños.

“Siete minutos después de que se fueron, llegó la policía”, aseguró Hernán. Nada pudieron hacer los agentes para atraparlos.

Con la filmación de las cámaras de seguridad, la víctima planea adjuntar ese material clave a la investigación en las oficinas de la fiscalía de turno. Antes de que fuera a radicar la denuncia -hasta anoche no la había hecho-, se inició una investigación de oficio.

UN BARRIO COMPLICADO

Dentro del panorama de inseguridad de la Región, Tolosa es el escenario de un caso resonante con cierta frecuencia. No hace falta retroceder más que una semana para encontrar un antecedente grave.

Aquel caso lo padeció Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional Nº 4, quien consideró que los ladrones “vinieron sabiendo dónde actuaban. Acá hubo inteligencia previa”.

Fue en 531 entre 2 bis y 3, donde dos ladrones primero abordaron a una empleada doméstica y después a la magistrada. “Se me vino encima uno de los dos asaltantes, que me encañonó y me llevó a la escalera”, recordó la jueza, a la que le robaron plata en pesos y dólares, joyas y pertenencias de sus hijos. A las dos víctimas las ataron de pies y manos.