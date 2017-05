Paritaria docente: gremios reiteran malestar y no descartan nuevo paro

Mientras aguardan una nueva convocatoria por parte de Provincia, aseguran que "la paciencia se está acabando"

Los gremios docentes bonaerenses aguardan una convocatoria a paritaria y no descartan la realización de nuevas medidas de fuerza, tras un parate de casi un mes en las negociaciones salariales.

La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo que si bien se realizan encuentros informales con representantes del gobierno, no se logra aún alcanzar un acuerdo, por lo que no descartaron llamar a nuevos paros. "No descartamos nuevas medidas porque la paciencia se está acabando", precisó Petrocini.

El 2 de mayo fue la última vez que los gremios docentes se reunieron con el Gobierno bonaerense para discutir la paritaria a través de la mesa técnica salarial. Allí, las autoridades ofrecieron un aumento salarial del 20 % en dos cuotas, con cláusula gatillo por inflación, y una suma extraordinaria de $1.500 por el poder adquisitivo perdido en 2016, pero los gremios rechazaron la propuesta por considerarla "insuficiente".

Petrocini destacó que "la cuestión está en un punto que no vamos para atrás ni para adelante, cuando las condiciones al decir del gobierno están dadas: los chicos en las aulas y los docentes en las escuelas".

Además, evaluó que "todos los aspectos que se utilizaron como excusas, no existen más; así que el Gobierno debe dar respuesta y hacer una convocatoria con una propuesta mejorada". Y sostuvo que en los contactos informales que se mantienen con el Ejecutivo "no se puede avanzar" porque "no se sale de esa estructura que presentan desde febrero con alguna variación en algún punto".

"Partimos de un salario de $9.800 desde agosto del año pasado. No cerrar desde el 6 de febrero a 29 de mayo es inédito", remarcó Petrocini y dijo que "es una injusticia para el sector docente porque esos anticipos que se dieron fueron decisiones unilaterales por una falta de voluntad política de hacer la propuesta mejorada".

La dirigente gremial dijo que existe "malestar" en los docentes, por lo que "de no haber convocatoria o un número que se pueda analizar en serio, llamaremos a congreso y los docentes decidirán".