"No mate a nadie", "me pasé sólo 0,09", las frases más comunes en los controles de alcoholemia

Justificativos de todo tipo y hasta felicitaciones a los efectivos en controles de alcoholemia realizados durante el último fin de semana

"No maté a nadie", "no es grave", "El límite es 0.50 y yo tengo 0.59, no hay diferencia" o "me secuestras el auto y estamos de fiesta" son algunas de las frases que más se escuchan a la hora de llevar adelante un control de alcoholemia. Así lo dio a conocer en las últimas horas la Policía Bonaerense que en un video muestra las situaciones que se suelen dar cada vez que se llevan adelante los exámenes de rigor en los conductores y reportan un resultado positivo.

Según señalaron desde las fuerzas en el mismo momento en el que un automovilista estaba siendo notificado de que su examen había resultado positivo llegaba la novedad de que otro, en el mismo estado, había chocado a otro mientras esperaba para soplar la pipeta. La noticia interrumpió al conductor en infracción que, ya sin argumentos y con poca luciedez, intentetaba justificar su falta asegurando "no mate a nadie, no es tan grave".

Después se supo que el autor del choque, además de estar alcoholizado, no tenía seguro, cédula verde ni licencia de conducir. Visiblemente borracho el conductor también trató de explicar que el accidente no había sido tan grave. Según relatan los efectivos, cada fin de semana se suceden situaciones inéditas y hasta insólitas en los controles de alcoholemia en la vía pública.

Otro de los conductores que le dio positivo con 1.28 contó que su secreto cuando toma algunas cervezas es manejar a baja velocidad y muy tranquilo, sumando otra frase inédita a la larga lista de los efectivos. "El límite es 0.50 y yo tengo 0.59, no hay diferencia" afirmó otro conductor que se mostró molesto porque su vehículo iba a ser retenido en la Municipalidad en donde para retirarlo deberá pagar una multa.

Pero no todas fueron reacciones negativas. También causó sorpresa que algunos conductores, teniendo conocimiento de que iban a ser multados, felicitaban a los policías y funcionarios policiales por realizar los controles. "Me secuestran el auto. Estábamos de fiesta con mis amigos. Tomamos un poquito de más", admitió otro de los multados que en la misma línea aseguró "vengo de un asado con unos amigos, pero muy bien el control...muy bien", dijo otro de los automovilistas.