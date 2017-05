El dólar cerró a $ 16,29 en el segmento minorista

El dólar abrió la semana sin cambios hoy en el segmento minorista al cerrar a $ 15,89 para la compra y $ 16,29 para la venta, de acuerdo con el precio promedio ofrecido por los bancos que releva el Banco Central de la República Argentina.

En la pizarra del Banco Nación, la divisa se mantuvo sin cambios y quedó en $ 15,80 y $ 16,20 para las puntas compradora y vendedora respectivamente.

En el segmento mayorista, la divisa exhibió una suave recuperación. Cerró a $ 15,93 para la compra y $ 16,03 para la venta, dos centavos arriba del final del viernes pasado pero con escaso volumen debido al feriado en los Estados Unidos.



Como todos los lunes se conoció hoy la liquidación de agroexportadores de la semana pasada y que alcanzó u$s 482,4 millones contra los u$s 605,9 millones de la semana anterior. Con esta cifra, el ingreso de divisas a la economía argentina a través de este sector, desde comienzos de año hasta el 26 de mayo, asciende a US$ 8.821,87 millones.