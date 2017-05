Investigan la muerte de un recién nacido en el Barrio Malvinas

La madre, una joven de 16 años, transitaba la semana 31 de embarazo



La muerte de un bebé recién nacido provocó una gran conmoción en las últimas horas entre los vecinos de la zona de 161 Y 527 bis. Según fuentes policiales el hecho habría tenido lugar cerca de las 19.00 del domingo cuando se presume que nació el pequeño. La información señala que efectivos de la policía se hicieron presentes en esa intersección de la Ciudad luego de que un hombre alertara a la policía sobre el deceso del recién nacido.



Al llegar al lugar, los policías iniciaron una inspección con la que se logró determinar que en una pequeña vivienda se había llevado adelante un parto en circunstancias poco higiénicas y sin los elementos necesarios para brindar primeros auxilios al bebé y a la madre, que se veía visiblemente afectada por los dolores de parto.



El bebé en tanto estaba en poder de una familiar de la joven que acababa de convertirse en madre, que declaró tener 16 años de edad y reveló que estaba transitando la semana 31 de embarazo. Alarmados por la situación los policías pidieron a la mujer que destapara al niño que se encontraba tapado con sábanas y de este modo constatar que se encontraba bien.



Pero al acercarse al bulto que sostenía la mujer el cuadro era dantesco: el recién nacido estaba con varios de sus órganos fuera de su cuerpo y no presentaba signos vitales. La escena motivó que los policías solicitaran la presencia de un médico, que al llegar constató que el pequeño había muerto.



Si bien es materia de investigación, la policía intenta determinar si el niño nació con alguna malformación congénita o si fue víctima de un ataque. El tío, que fue quien llamó a la policía, señaló que la joven no estaba realizándose controles periódicos en su emabrazo pero no pudo dar más detalles de la situación.