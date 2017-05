En busca de “paz interior”, las milenarias técnicas orientales viven su auge en la Región

A medida que la espiritualidad gana terreno, el yoga y el Tai chi chuan suman más adeptos

En una sociedad que impone un ritmo de vida vertiginoso, cada vez más personas deciden “parar” para conectar con su “yo interior” y aquietar la mente. En muchos casos son las crisis de ansiedad, la depresión, el estrés, la fatiga crónica o el malestar diario los que impulsan a buscar actividades que conecten cuerpo y mente, y ayuden a lograr el equilibrio interno. Algunas técnicas milenarias orientales parecieran resultar ideales a estos fines ya que no dejan de sumar adeptos: Tai Chi Chuan y yoga figuran entre las más elegidas.

La profesora de yoga Gabriela Gaddi entiende que varios factores contribuyeron a que más personas se sientan atraídas y se acerquen a estas disciplinas orientales: “En principio, el acceso a una mayor cantidad de información como consecuencia de un mundo globalizado dio lugar a que estas prácticas, en muchas partes del mundo, se hayan naturalizado y no sean vistas como algo sectario, ni oculto o tabú. Como parte de este mismo fenómeno, también la medicina occidental ha comenzado a reconocer los beneficios de las mismas y a incluir estas técnicas como parte de tratamientos paliativos a diferentes dolencias de índole física o mental”.

Por otro lado, Gaddi señala que también el ritmo de vida de las grandes ciudades, el sedentarismo, la cantidad de horas frente a las pantallas y las crisis sociales, despertaron en muchos la necesidad de encontrar un medio para liberar “emociones tóxicas” y trabajar sobre la sensación de insatisfacción o sobre distintos problemas físicos, muchas veces desarrollados a causa del estrés.

“Cuando tocamos fondo, o nos vemos demasiado rodeados por lo oscuro, es propio de nuestro instinto de supervivencia ir en busca de su opuesto. Y ese es un buen momento para darle una oportunidad al yoga o a cualquier otra disciplina interna”, sostiene Gaddi.

En la última década el yoga fue sumando adeptos ininterrumpidamente. Casi todos los gimnasios incluyeron la práctica entre las clases que ofrecen a sus socios y se multiplicó la oferta de cursos y talleres de meditación. De ser considerada una actividad de nicho o exclusivamente femenina, pasó a convocar tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades y profesiones.

“El yoga me ayudó mucho a combatir lo que llaman “el ruido mental”, que son las cosas del día a día que nos afectan cuando no encontramos una vía de canalización. Me parece importante que la práctica esté guiada por un profesor que tome al yoga como un estilo de vida, porque así puede transmitir los valores básicos de la disciplina. Es una herramienta para estar mejor”, dice Juan Martín Navas, de 36 años.

Tai Chi Chuan

En el mismo camino, que pareciera indicar una sociedad cada vez más volcada hacia la espiritualidad, también el Tai Chi Chuan viene sumando adeptos. “Hay más interés en este tipo de practicas. La mayoría se acerca en busca de mejorar la calidad de vida. Tengo alumnos de entre 18 y 60 años. Por lo general las mujeres se interesan más que los hombres”, cuenta Ariel Villalba, profesor de la disciplina.

El Tai Chi Chuan trabaja con el movimiento consciente, que se desarrolla en secuencias lentas que trasmiten flexibilidad, circularidad, suavidad, firmeza y armonía. No requiere de aptitudes físicas particulares, por lo que la mayoría de las personas pueden practicarlo.

“Se busca desarrollar un equilibrio físico, mental y emocional”, dice Villalba, y explica que si bien es un arte marcial que prepara para la defensa personal, no hay lucha y el foco está puesto en la meditación. La técnica está vinculada con la medicina tradicional china y trabaja sobre las energías de cada persona.

“Empecé a practicar Tai Chi Chuan el año pasado. Me lo recomendaron porque en ese momento estaba bajo mucha presión. Y fue como un cable a tierra. Me hizo muy bien, me ayudó a recordar cómo relajarme. Ahora, independientemente de los estímulos de afuera, puedo meditar. Mientras espero a alguien en el auto o cuando hago una cola para pagar algo, aprovecho para meditar. A esa capacidad la desarrollé con el taichi. Desde lo físico también encontré beneficios: tengo EPOC y me hace muy bien a la respiración y, por otro lado, me siento más ágil. Y además armamos un grupo muy continente. Nos divertimos mucho. En varias oportunidades nos juntamos y tenemos un grupo de whatsapp. Es bueno desde lo físico y desde lo social”, dice Marcela Moleteni (58).

El boom de la espiritualidad, que despierta el interés en este tipo de prácticas, también se ve reflejado en las convocatorias multitudinarias que logran gurues como Sri Sri Ravi Shankar (fundador del Arte de Vivir) o las respuestas masivas que logran las propuestas de meditaciones colectivas.