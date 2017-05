U2 vendrá al Estadio Unico junto a Noel Gallagher

La banda confirmó que pisará suelo platense en octubre, en lo que será un fin de año a puro rock

El 2016 probablemente sea un año inigualable para el estadio Ciudad de La Plata. La visita de los Stones, Paul McCartney y Coldplay marcó un hito cultural para La Plata, pero 2017 busca rivalizar con la temporada pasada: tras las visitas de Ed Sheeran y los furiosos y exitosos camiones monstruosos, y con varios eventos de calibre ya confirmados para pisar el predio de 25 y 32, se confirmó la llegada de U2 al país, que llegaría nada menos que junto a Noel Gallagher, ex Oasis, y su banda los High Flying Birds.

A través de su página de Facebook U2 Argentina Oficial, la banda irlandesa, que tocó por última vez en 2011 en el estadio de 25 y 32, anunció que volverá al Unico en octubre, si bien aclaró que en los próximos días se precisará la fecha a través del sitio oficial del grupo.

La fecha señalada sería el 7 de octubre, apenas una semana después de la visita de The Who y los Guns N’ Roses, otro recital histórico. Pero hasta no confirmarse el día, no habrá información sobre venta de entradas y precios.

Los liderados por Bono, que ya tocaron varias veces en el país, se presentarán en el país en el marco de la gira “The Joshua Tree 2017” con la que están ahora tocando en Estados Unidos, y en la que celebran los 30 años del lanzamiento de un disco emblemático de la banda y de relevancia para la historia del rock.

MAS RECITALES

Con la presencia del ex Oasis como invitado especial, la fecha será uno de los platos fuertes de un cierre de año a puro rock: también en octubre se realizará el mencionado recital entre The Who y Guns N’ Roses, la banda de Axl que vendrá en el marco de su gira de reunión con Slash y Duff que ya los trajo a River el año pasado, mientras que el 25 de noviembre La Plata recibirá a Bruno Mars, uno de los artistas pop más exitosos del momento, que traerá su nuevo disco, “24k Magic”, un tributo bailable a los años noventa, que vendrán acompañados de los éxitos del cantante y multiinstrumentalista hawaiiano, como “Uptown Funk” o “Treasure”.

Además, el Unico ya tiene su primer gran evento para el 2018 confirmado: Depeche Mode llegará al estadio el 24 de marzo del año que viene, tras nueve años de ausencia de Argentina y en el marco de la gira de presentación del disco “Spirit”.

VENTA DE ENTRADAS

Para este último show las entradas ya se encuentran a la venta, mientras que para el recital de Bruno Mars los tickets se agotaron en apenas un par de semanas desde que se abrió la venta.

Para adquirir tickets para Guns y Who, en tanto, habrá que esperar hasta el 5 de junio para aquellos que no sean fans de la banda en la web, que tuvieron acceso a una preventa exclusiva.

Con tanta oferta, claro, y con precios que superan los $1.000, será cuestión de elegir qué ver para que la billetera no sufra tanto.

LA AGENDA

1º oct.

The Who + Guns N’ Roses

¿7 oct.?

U2 + Noel Gallagher’s High Flying Birds

25 nov.

Bruno Mars

24 mar. 2018

Depeche Mode