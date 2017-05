Nuevos rumores de romance con Esteban Lamothe

La actriz no se cansa de repetir que “es un amigo”, aunque dio a entender que no está sola...

| Publicado en Edición Impresa

“Es sólo un amigo”. Esa frase ya parece tener una dueña absoluta por las veces que la repitió: Griselda Siciliani no se cansa de decirla pese a que se siga mostrando (o la sigan enganchando) con Esteban Lamothe, quien es “sólo un amigo”, volvió a recalcar en las últimas horas al ser consultada sobre cuál era su situación amorosa en estos momentos.

La actriz, ex de Adrián Suar, confesó que con el muchacho en cuestión “nos vimos, nos cruzamos en el Four Seasons”, y agregó que “me fui a comer después del teatro y Esteban salía de su presentación del programa. Y sí, nos saludamos”.

Luego aclaró que el encuentro se dio “de casualidad”, aunque ella ya sabía que él estaba “porque mi mejor amigo trabaja ahí en prensa. Me puso muy contenta verlo”.

Pero las declaraciones no quedaron ahí. Siciliani dijo que “no pasa nada, no pasó nada. No va a pasar nada”, desterrando cualquier tipo de rumor que pudiese estar dando vueltas. A lo que sostuvo que “ni esperen que pase algo porque somos amigos. Me alegré mucho de verlo. Nosotros sabemos lo que pasa. Las fantasías de los demás son de los demás”.

Ambos habían sido relacionados durante el rodaje de “Educando a Nina”, el año pasado, donde sorprendían por su química, a pesar de que ambos estaban en pareja. A pesar de que Griselda se separó, no hubo finalmente un acercamiento a Lamothe, en pareja con Julieta Zylberberg, o al menos eso afirman ambos.

Pero con la respuesta de que con Lamothe “no pasa nada”, llegó enseguida la repregunta acerca de si había alguien con quien pasaba las noches: “No sabría decirte, pero con Esteban no estoy”, tiró “La Tana”. Pero, entonces, ¿con quién está Siciliani?