Gimena Accardi cumplió años y recibió un cálido saludo de su novio

Mientras disfrutan de la gira con la obra "El Otro lado de la Cama", Gimena Accardi y Nico Vázquez atraviesan por su mejor momento sentimental

Este fin de semana, la actriz cumplió 32 años y su pareja y colega le dedicó unas cálidas palabras a través de su cuenta de Instagram con las que dejó en claro que en la vida son el uno para el otro.

"Qué decirte que no sepas. Son tantos años juntos. Tantos años de tantas cosas. Llegaste a mi vida y me la cambiaste para siempre", le escribió Nico Vázquez.

"Gracias por darme tanto. Gracias por dejarme amarte también. Sos tan especial y única, sos distinta. Verte reír me transporta, me tranquiliza y me da felicidad. Sólo quiero que seas feliz. Es uno de mis deseos favoritos", deseó el actor.