El oficialismo cree que kirchnerismo respalda a Freiler porque Cristina le debe "muchos favores"

"No me quedan dudas de que es un juez corrupto", aseguró el legislador del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli

El diputado nacional por el PRO e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, aseguró hoy que Eduardo Freiler "es un juez corrupto" y que le debe favores al kirchnerismo, antes de que ese organismo apruebe en comisión el dictamen acusatorio en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"El caso de Freiler es emblemático. A mí me ha tocado instruir la investigación, por lo que conozco bien los detalles, y no me quedan dudas de que es un juez corrupto", aseveró.

En declaraciones a la prensa, el legislador detalló que, entre otras cosas, el magistrado "omitió declarar bienes en su declaración jurada" y que "en el período entre 2012 y 2016, la diferencia entre lo que ganó y lo que gastó son 15 millones de pesos, que no puede justificar".

En ese marco, al ser consultado sobre si la defensa en el Consejo de la Magistratura a Freiler tiene que ver con "favores" que la ex presidenta Cristina Kirchner le debe al magistrado, Tonelli fue contundente: "sin dudas".

"Es la única razón por la que lo defienden. Posiblemente, además, esas diferencias económicas que no puede justificar en el kirchnerismo sepan de dónde salieron", remarcó.

Tonelli confirmó además que hoy, el Consejo de la Magistratura aprobará en comisión el dictamen acusatorio contra el camarista, aunque puso en duda de que finalmente consigan los votos necesarios para concretar el juicio político, ya que se requiere mayoría absoluta.