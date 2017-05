Uno de los gremios docentes amenazó con retomar las medidas de fuerza

El dirigente Roberto Baradel advirtió que podrían definir "una nueva medida de acción directa" en el caso que el Gobierno bonaerense no devuelva los descuentos aplicados a los docentes que se sumaron a los días de paro

El titular de Suteba, Roberto Baradel, advirtió hoy que los gremios integrantes del Frente de Unidad Docente podrían definir la semana próxima "una nueva medida de acción directa" si el Gobierno provincial "no da cumplimiento al fallo de la Justicia" que ordenó la devolución de los descuentos aplicados en los salarios de los docentes que pararon.

"Si el Gobierno provincial no le da cumplimiento al fallo de la Justicia, veremos las entidades gremiales la semana que viene la posibilidad de una nueva medida de acción directa", planteó Baradel en declaraciones a la prensa.

El dirigente gremial advirtió que "si no devuelven" lo descontado y "no pagan una suma a cuenta de futuros aumentos, estaríamos cobrando menos plata que el mes pasado" y anticipó que la próxima semana, además de instalar la Escuela Itinerante en La Plata, "veremos las entidades gremiales la posibilidad de una nueva medida de acción directa".

El representante de los docentes bonaerenses señaló también que en la reunión paritaria de ayer no se alcanzó un acuerdo con las autoridades provinciales porque "no reconocen la pérdida del poder adquisitivo del año pasado" y cuestionó que, en la propuesta oficial, la modalidad para compensar esa pérdida sea una suma no remunerativa extraordinaria, ahora de 2.500 pesos, porque "no la cobrarían los jubilados".

Baradel, en tanto, negó que la dificultad para arribar a un acuerdo en la negociación paritaria del distrito esté ligada a las próximas elecciones en su gremio. Si la gestión encabezada por María Eugenia Vidal "reconociera la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, mañana mismo se resolvería el conflicto", sostuvo.