Ariel Sujarchuk y María Eugenia Vidal inauguraron la UDP Horacio Dupuy en Garín

El intendente de Garí, Ariel Sujarchuk, y la gobernadora María Eugenia Vidal, invitada especialmente por el jefe comunal, inauguraron en Garín la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) Doctor Horacio Argentino Dupuy, un moderno centro de salud equipado con tecnología de última generación.

"El año pasado, en este mismo lugar, tenía el honor de recibir a la gobernadora para descubrir la placa y la piedra fundamental de esta obra. Hoy, tan sólo diez meses después, podemos decir que el partido de Escobar inaugura el mejor centro de salud en la historia del distrito. Nosotros nos sentimos parte del equipo de 135 municipios. Tenemos ganas de trabajar juntos, pero queremos jugar de titular porque si a los escobarenses nos dan un metro, vamos a fondo para que los vecinos estén cada día mejor", enfatizó Sujarchuk, en un acto al que también asistieron la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz; los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Nicolás Ducoté (Pilar), Sebastián Abella (Campana), María Luz Bozzani (Exaltación de la Cruz), el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet y el senador provincial Roberto Costa, además de funcionarios provinciales, municipales y concejales de los distintos bloques políticos.

La nueva UDP, emplazada en un espacio de 1000 metros cuadrados, cuenta con 30 camas, consultorios externos, un quirófano para atender urgencias, una sala de shock room para reanimaciones, equipos de mamografía, ecografía y radiología, y un tomógrafo de alta velocidad.

"Esto es resultado del trabajo en equipo. Si uno atraviesa un momento difícil necesita de respuestas que lo tranquilicen y la seguridad de estar en manos correctas. Al recorrer este lugar efectivamente se siente esa seguridad de saber que hay un tomógrafo, un laboratorio, camas disponibles, pediatras y un centro moderno abierto las 24 horas. Que la placa que descubrimos el año pasado se haya convertido en realidad, es el mayor éxito que tenemos para compartir", destacó la gobernadora bonaerense.

Financiado con recursos propios y del Fondo de Infraestructura Municipal bonaerense, el edificio lleva el nombre de Horacio Dupuy en homenaje al reconocido médico que falleció en 1986 y tuvo una destacada labor por sus servicios a la comunidad de su localidad y del municipio. Durante el acto, uno de sus hijos recibió una placa recordatoria.

"Cuando en el partido de Escobar un vecino se enferma, no le preguntamos a quién votó, ni siquiera a dónde vive, sino que lo dejamos en manos de médicos que a partir de mañana, en este centro, contarán con la mejor tecnología. Estamos muy comprometidos con la salud pública y la vamos a seguir defendiendo para que sea un derecho y no un privilegio. Por eso también inauguramos la UDP Pediátrica en Maquinista Savio, el Hospital de Salud Mental y Adicciones en Belén, aportamos fondos municipales y hasta organizamos un partido a beneficio para el hospital provincial Erill. Ayudamos al sistema de salud bonaerense porque no nos importan los colores políticos sino seguir tirando todos para el mismo lado y mejorar la calidad de vida de los vecinos del partido de Escobar y de la Provincia.", remarcó Sujarchuk.