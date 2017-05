Cavenaghi: "nunca soñé esto de tener una despedida como Alonso"

El ex goleador Fernando Cavenaghi afirmó hoy que "nunca" soñó con que iba a tener un partido de despedida como los ídolos riverplatenses Norberto "Beto" Alonso, Enzo Francescoli y el "Burrito" Ariel Ortega, y que se concretará el sábado 1° de julio a las 17, en el estadio Monumental.

"Nunca soñé que me iba a pasar esto de tener una despedida como el 'Beto' Alonso, Enzo Francescoli y el 'Burrito' Ortega", expresó Cavenaghi, quien se encontraba junto al presidente de River Plate Rodolfo D'Onofrio, en el lanzamiento de su "Despedida Monumental", una fiesta que promete ser "100% riverplatense".

"La verdad es que nunca pensé que iba a tener fiesta y un día hablando con Francescoli y D'Onofrio, Rodolfo me dijo que debía hacer la despedida porque era el último gran ídolo que tenía el club", señaló orgulloso "Cavegol". Hoy comenzará la venta de entradas para el evento.

El "Torito" invitó a más de ochenta personas entre ex compañeros, amigos y entrenadores. Se destaca la presencia del plantel completo que ganó la Copa Libertadores de América en 2015, donde Cavenaghi fue el capitán; grandes figuras de River como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Salas, Javier Saviola, Pablo Aimar y Andrés D'Alessandro, entre otras, y su gran amigo Alejandro "Chori" Domínguez.

Cavenaghi recordó sus dos momentos más importantes en River: "uno fue haber vuelto en momento triste (cuando el equipo descendió a la B Nacional) y volver a Primera. Fueron días muy intensos, inolvidables".

"El otro es cuando levanté la Copa Libertadores como capitán en el único partido que fue titular en toda la Copa. Fue como un cuento, un cierre perfecto para mi carrera en River", relató.

"Yo llegué al club desde el interior a los 12 años y solamente soñaba con jugar un rato en River. A medida que pasaron los años, mis sueños fueron siendo más grandes y se fueron dando. El "Tolo" Gallego me llevó a la primera a los 16, pero nunca imaginé todo lo que vendría después", subrayó Cavenaghi, de 33 años.

El oriundo de Bragado afirmó: "mi sentido de pertenencia con el club es muy grande, acá estudié, viví en la pensión, me formé, hice amigos. Toda mi vida va a estar ligada a River. Fui inconsciente de todo lo que me pasó en mi carrera y sólo quiero disfrutarlo. Para mí, este va a ser el partido más importante y el que más voy a disfrutar porque es el último en el Monumental".

Cavenaghi admitió entre risas que hará "una pretemporada de al menos diez días para estar bien y hacer goles en mi despedida".

D'Onofrio opinó que Cavenaghi "nunca se tiene que ir del club porque forma parte de la historia. Ojalá pueda seguir desde alguna parte. Está estudiando para ser manager y también para ser entrenador".

Sobre ser DT, Cavenaghi explicó: "Quiero hacer el curso de entrenador pero no me pienso ir a ver cómo entrenan al exterior. Cuando me decida, me interno diez días a ver a Gallardo". "Y si no, voy a trabajar en TV", bromeó.

Justamente el técnico Marcelo Gallardo también está entre los invitados pero va a tener que jugar. Los entrenadores de los equipos serán Américo Rubén Gallego y Ramón Díaz (junto con su hijo Emiliano).

La lista de invitados para la despedida de Cavenaghi incluye a Alejandro Saccone, Augusto Batalla, Germán Lux, Marcelo Barovero, José María Buljubasich, Leandro Chichizola, Gabriel Mercado, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Jonatan Maidana, Germán Pezzela, Juan Pablo Sorín, Leonel Vangioni, Diego Placente, Martín Demichelis, Ariel Garcé, Javier Gandolfi, Bruno Urribarri, Mateo Musacchio.

Agustín Alayes, Leandro Gómez Pirez, Martín Galmarini, Hernán Díaz, Carlos Sánchez, Matías Kranevitter, Lucho González, Cristian Ledesma, Gabriel Pereyra, Víctor Zapata, Gonzalo Martínez, Osmar ferreyra, Martín Aguirre, Lucas Ocampos, Teófilo Gutiérrez, Rodrigo Mora, Javier Saviola, Marcelo Salas, Enzo Francescoli.

Y Ariel Ortega, Gabriel Funes Mori, Daniel Villalba, Juan Carlos Menseguez, Lucas Alario, Gustavo Bou, Sebastián Driussi, Elvio Cavenaghi, Marcos Cavenaghi, Nicolás Golia, Nelson Cuevas y Maximiliano López, entre otros.

Además habrá inivitados especiales no futbolistas, como los actores Nicolás Vázquez, Pedro Alfonso, los ex tenistas David Nalbandian, Guillermo Coria y Daniel Orsanic, el rugbier Martín Landajo y los periodistas Matías Martín y Guillermo López.

Fernando Ezequiel Cavenaghi debutó en la Primera de River el 6 de marzo de 2001 por la Copa Libertadores, ante Club Guaraní. Ese día ingresó por Nelson Cuevas, a 17 minutos del final, le dio una asistencia a Javier Saviola y además convirtió un gol. Se retiró el 27 de diciembre de 2016 en Apoel Nicosia, de Chipre.

En River jugó en tres períodos: 2001-2004; 2011-12 y 2014-2016. Ganó seis campeonatos nacionales y tres copas internacionales. También pasó por Spartak de Moscú (Rusia), Burdeos de Francia, Mallorca y Villarreal de España, Inter de Brasil y Pachuca de México.

En el seleccionado argentino, Cavenaghi participó en el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes en 2003 y fue campeón del Sudamericano Sub 20 también en 2003, con ocho goles en siete partidos. Con la mayor solamente estuvo convocado en cuatro encuentros amistosos.