Naiara Awada: “Quiero pedir perdón a cada uno de los miembros de mi familia”

En los últimos días, Naiara Awada despertó una gran polémica al hablar de la lucha de su padre, Alejandro Awada, contra las drogas; revelar que el actor Oscar Martínez le “robó” la mujer a su padre; y confesar su romance con Chano Charpentier, entre otras cosas.

Tras las repercusiones, la joven escribió un descargo en su cuenta de Twitter, en el cual pidió perdón y aseguró que “el juego” se le fue de las manos.

"Soy un ser humano. Me equivoco. Pero soy buena gente. Los que me conocen lo saben", comenzó su mensaje.

Y siguió: "No paro de llorar. Lo primero es la familia, el resto no existe. Me callo".

Finalmente, la joven aseguró: "Quiero pedir perdón a cada uno de los miembros de mi familia que lastimé. El juego se me fue de las manos. Estoy muy angustiada. Pido respeto".

