Las Abuelas y Madres ya rechazaron la reconciliación que propone la Iglesia

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como un “disparate” la idea planteada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre la reconciliación de familiares de desaparecidos con militares, mientras que desde Madres Línea Fundadora Nora Cortiñas acusó a la Iglesia de haber sido “partícipe del terrorismo de Estado”.

En la primera asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal que comenzó ayer y se extenderá hasta el sábado, los obispos comenzaron a escuchar testimonios de familiares de desaparecidos y militares en el marco de una propuesta para la reconciliación. En ese sentido, monseñor José María Arancedo, ratificó que promover la pacificación es “un compromiso” de la Iglesia.

“Esto es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla. Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio”, explicó Carlotto. Por su parte, Cortiñas acusó a los integrantes de la Iglesia Católica argentina de haber “participado del horror” de la represión ilegal y aseveró: “Estamos cansadas de tanto caminar, 40 años cumplimos, ¿y este es el regalo que nos da el Papa, en vez de abrir de una vez por todas esos archivos?”.

El prelado santafesino, Arancedo, presidió esta noche la misa de apertura de la 113º asamblea plenaria de la CEA en la casa de ejercicios El Cenáculo, de Pilar, donde recordó que el papa Francisco anima a todo bautizado a “ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada”. Se aclaró que en esta primera parte los obispos se limitarán a escuchar solamente a los familiares y no a reunirlos.