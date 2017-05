Luciana Báez también le apunta a su padre

Pidió que lo interroguen a él por las cuentas bancarias en Suiza

Luciana Báez, actual titular de Austral Construcciones SA, aseguró a la Justicia que no posee cuentas bancarias en el exterior, que en el conglomerado empresario familiar “quien tomaba las decisiones y las ejecutaba era Lázaro Báez”, su padre, y propuso entonces que “deberían interrogarlo”.

La mujer, que quedó al frente de las empresas del grupo Báez desde que su progenitor cayera detenido hace un año, concurrió a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en la causa por lavado de activos conocida como “ruta del dinero K” y presentó un escrito de descargo.

Báez hija reiteró que “jamás he sido titular de una cuenta bancaria en el exterior” ni “he realizado actos de disposición de dinero en el exterior”, así como “tampoco he operado, de cualquier modo y bajo cualquier circunstancia, una cuenta bancaria extranjera”.

“De manera que niego totalmente la imputación que se me atribuye”, añadió.

MISMA ESTRATEGIA

El descargo coincidió con la estrategia procesal usada por su hermano Leandro que el viernes pasado, en su ampliación de indagatoria, sostuvo que “las decisiones en el grupo empresario fueron tomadas por Lázaro Báez, en forma inconsulta, y por su estilo personalista, sin mediar diálogo alguno”.

Casanello volvió a citar a indagatoria a los tres hijos de Báez que no están procesados luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) había asegurado en 2016 que en Suiza existían cuentas con unos 20 millones de dólares depositados a nombre de los hijos de Báez, motivo por el cual el juez ya los indagó el año pasado aunque no resolvió sus situaciones procesales. Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral.

El dinero, sostiene el juez, fue luego reingresado al país a través de la compra de bonos argentinos en Suiza, que fueron vendidos por Helvetic Services Group, con el fin de darle apariencia de licitud a la maniobra.

Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro que -a diferencia de sus hermanos- ya está procesado en la causa, tiene otra defensa y deberá presentarse mañana jueves en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Acerca de la comunicación de Suiza a la Justicia argentina por la supuesta cuenta con dinero, Luciana dijo al juez que “sobre este tema debería interrogar a Lázaro Báez, pues, en lo que a mí respecta, desconozco las razones de dicha misiva”. Al respecto abundó que la carta del Banco J. Safra Sarasin está “escrita en idioma francés, que no comprendo, y reiteró que “la imputación que se me atribuye no tiene asidero”, dijeron fuentes judiciales.

Esta causa había comenzado en abril de 2013 con un informe del programa Periodismo para Todos donde el operador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez.