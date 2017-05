Cabello desmiente que Leopoldo López haya sufrido “daño alguno”

Este miércoles, el periodista Leopoldo Castillo difundió que el preso político venezolano Leopoldo López había sido trasladado desde Ramo Verde al hospital militar “sin signos vitales”. Luego circuló la versión de que su cuenta fue hackeada, pero desde el mismo perfil se compartió el mensaje “mi cuenta no ha sido hackeada, siento compartir esa información”.

Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 4 de mayo de 2017

Mi cuenta no ha sido hackeada , siento compartir esa información — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 4 de mayo de 2017

En tanto desde el programa “Con el Mazo Dando”, Diosdado Cabello aseguró que “al monstruo de Ramo Verde (refiriéndose a López) no se le ha hecho daño alguno".

“Ahorita me dice Hernán y que están inventando no sé qué cosa que le hicieron al monstruo de Ramo Verde, no, al monstruo de Ramo Verde no se le hizo nada, él le hizo a 43 venezolanos, los mandó a asesinar, es distinto, está allá en su cueva, metido, como debe ser por los próximos 13 años como debe ser por asesino, aquí tiene que haber justicia para que haya paz, se inventan que a Leopoldo López le hicieron no sé qué cosa, pa’ montar un show lindo y bello”, aseguró.

Lilian Tintori, esposa de López, publicó en su cuenta de Twitter que esta noche se trasladaba el hospital militar para pedir verlo.