Stiuso sobre Nisman: “Ya lo dije, lo mataron”

El ex espía dio hoy una breve entrevista cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para acudir al despacho de la jueza María Servini de Cubría

El ex director de Operaciones de la ex Side, Antonio “Jaime” Stiuso, reapareció este miércoles y habló frente a las cámaras de un programa de televisión. En ese marco, consultado sobre “si prestaría servicio” para el ejecutivo de Cambiemos, respondió que “no”.

En otro tramo de la entrevista, el ex espía aseguró que se siente “seguro” en el país y que está “jubilado y trabajando”.

Stiuso también disparó contra el kirchnerismo y expresó: "Si hubieran tenido una sola de esas carpetas que dicen mías la hubieran presentado, ¿por qué no la muestran? Si han hecho de todo, han armado causas, han perseguido".

Y añadió: "Yo no me peleé (con el kirchnerismo), no sé qué fiel era porque no tenía trato con ellos".

En cuanto al caso Nisman, afirmó: "Ya lo dije, lo mataron". También explicó por qué no devolvió el llamado telefónico al fiscal días antes de su muerte: "Él mandó un alerta, no un alerta, sino un 'prip' de Nextel y no estaba".