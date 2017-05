| Publicado en Edición Impresa

Naiara Awada es, sin dudas, la chica del momento. Cada vez que habla, deja una polémica en puerta. Y ayer, durante su primera visita a “Intrusos”, no sólo reflotó algunos escándalos mediáticos sino que sumó un dato desconocido hasta el momento: fue novia de Chano y reveló detalles escalofriantes del entorno del cantante.

“Salí un tiempo con Chano y no estuvo bueno. No es él el problema, es todo su entorno”, confesó la hija de Alejandro Awada, que esta semana habló muy mal de Oscar Martínez por haberle “robado” la novia a su papá.

Luego de revelar el dato de su relación con el ex líder de Tan Biónica, Naiara aclaró que, actualmente, Chano no la quiere. “Me odia porque un día en MuchMusic hicimos una parodia del reality suyo con Pampita y me llamó enojado mal”, remarcó.

Los “Intrusos” quisieron saber más sobre el entorno que perjudica al cantante, y Awada contó que “le dan de todo. El pibe iba conmigo a un lugar y tenía cualquier cantidad de cocaína y alcohol a su disposición”.

La relación duró poco, pero la futura participante del “Bailando” aseguró que “había algo de él que me atraía: el cuidarlo”. “Siempre me llamaba a las 5 de la mañana y me caía a mi casa para que lo cuide -continuó-. No estuvo bueno. Habremos durado un mes o dos”.

Para cerrar el tema, la sobrina de Juliana Awada se lamentó: “Lo re quiero, es re bueno pibe, pero su situación es dura”.