Bruno Mars trae su magia de 24 quilates a La Plata

El príncipe del pop presentará su nuevo trabajo el 25 de noviembre en el Estadio Unico

| Publicado en Edición Impresa

En un mundo que se ha quedado sin Michael Jackson, La Plata podrá darse el gusto de disfrutar con la mejor alternativa para paliar la ausencia del Rey del Pop. Bruno Mars llegará a nuestra ciudad el 25 de noviembre para presentar su nuevo trabajo discográfico, “24K Magic”, en lo que marcará su segunda llegada al país, tras pasar en 2012 por Mar del Plata.

Mars era en aquel entonces un fenómeno en ascenso, gracias a la publicación de su primer álbum, “Doo-Wops & Hooligans”, que había dado al mundo hits como “Grenade”, “Just the way you are”, “Runaway baby” o “The lazy song”, ineludibles en los veranos de 2011 y 2012. Pero todavía no se había convertido en la figura estelar del entretenimiento mundial que es hoy, con 26 millones de discos vendidos, varios premios Grammy y dos apariciones en el SuperBowl, un furor que comenzó a gestarse con la publicación de su segundo trabajo, “Unorthodox Jukebox” (a fines de ese 2012) y que se cristalizó con la aparición del tema que grabó junto a Mark Ronson, “Uptown Funk”, un éxito brutal que encabezó todas las listas de los temas más escuchados, incluidos “Los 40 principales” argentinos, ganó premios y convirtió su espectacular video en el cuarto más visto de la historia en la plataforma de YouTube.

EL NUEVO DISCO

Ese Mars devenido estrella internacional es el que llegará el 25 de noviembre al Estadio Unico, en el marco de su gira “24K Magic World Tour”, en la que presentará su nuevo trabajo, “24K Magic”, aparecido en noviembre del año pasado tras cuatro años de ausencia de las bateas.

Un álbum que bien podría ser el primer álbum retro en revalorizar el estilo de los años ‘90, tras una década de amor musical y visual por los ochenta.

En este disco, el artista echa la vista atrás a su juventud e intenta revivir la felicidad que sintió al bailar con las chicas de su clase en el festejo de San Valentín de su escuela en Hawai. “Cuando era pequeño tenías que saber bailar, si no sabías bailar las chicas no te miraban”, relató el intérprete de 31 años con cierta melancolía.

Mars defendió que, “esa música de los 90”, es algo que está en su sangre y que con este “álbum romántico y divertido” quería “capturar ese espíritu”.

“En cada disco quiero dar algo distinto, algo nuevo, no quiero que nadie diga: ‘echo de menos al Bruno Mars antiguo’”, argumentó el cantautor, quien explicó que para mantenerse “emocionado haciendo música” necesita “encontrar nuevos caminos”.

El hawaiano subrayó que se planteó este nuevo proyecto como si estuviese haciendo “una película” en la que él quería “dirigir, ser la estrella y editar”, para así mantener un enfoque y seguir con la misma línea.

“Yo amo la música, por lo que quiero es hacer de todo, quiero hacer una canción country, quiero hacer canciones funk, quiero hacer reggae...pero me dije: ‘no, solo quédate aquí (en este estilo) porque esto tiene que ser una película’”, comentó el también productor con una encantadora y perfecta sonrisa.

Este “filme” estaría catalogado como romántico, se desarrollaría en alguna ciudad de los Estados Unidos en los años 90 y relataría la historia de un chico, muy popular y ligón, que se enamora locamente.

“El principio de esta película es saliendo de un jet en Las Vegas cubierto de Versace y oro”, desmenuzó Mars haciendo referencia a “24K Magic”, tema (y videoclip) que desatan el espíritu de fiesta, derroche, “champán de fresa” y sexo que domina un disco que con el correr de las canciones ingresa en un terreno más romántico.

Compositor, productor musical y coreógrafo, Mars mostrará este trabajo por Sudamérica desde el 18 de noviembre con un show en Río de Janeiro, Brasil, y pasará también por Chile, Perú y Ecuador tras su visita a nuestra ciudad.

La banda invitada será DNCE, integrada por el cantante Joe Jonas, uno de los Jonas Brothers. La venta de entradas para la función en Argentina comenzará el 8 de mayo en exclusiva para clientes del Banco Patagonia, mientras que la venta abierta arrancará el 11 de mayo a las 20, a través de www.ticketek.com.ar.