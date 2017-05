Un militar retirado pidió en Buenos Aires asilo al Vaticano y no le permitieron ingresar

Argumentó que un juez de Mar del Plata "habría ordenado" su detención en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad

El teniente coronel retirado Emilio Nani, quien combatió durante la guerra de las Islas Malvinas y resultó herido en la recuperación del cuartel de La Tablada en 1989, pidió asilo político al Vaticano, al denunciar que un juez de Mar del Plata "habría ordenado" su detención en una causa por supuestos delitos de lesa humanidad.

Nani realizó ayer a la tarde la presentación en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Avenida Alvear 1605, pero no le permitieron el acceso argumentando que el nuncio, monseñor Emil Paul Tscherrig, no estaba en el lugar.

Nani tuvo protagonismo en febrero de 2001 cuando fue hasta la Casa Rosada a devolver la condecoración que había recibido por su tarea en la recuperación del regimiento La Tablada, en rechazo a la reducción de penas otorgada por el entonces presidente Fernando De la Rúa a los condenados por ese ataque ocurrido entre el 23 y 24 de enero de 1989.

"He tomado conocimiento que el juez Federal Penal N°1 y 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, habría resuelto ordenar mi captura para procesarme por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad", indicó el oficial del Ejército retirado a través de una carta pública.

"Una misma persona, aprovechando la circunstancia de estar a cargo de dos Juzgados Federales Penales, sugestivamente, y luego de más de 12 años del reinicio de la persecución penal contra los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles, por su participación en la citada guerra contraterrorista, ha encontrado, vaya uno a saber qué curioso motivo, para sustanciarme dos causas (una en cada juzgado) buscando lograr mi privación de libertad", planteó.

Luego añadió: "Avalo mi decisión amparándome en lo establecido en el Artículo 14º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en las decisiones de tribunales de otras naciones".

"A lo largo de toda mi vida y, en especial, en estos últimos 35 años, siempre me he ajustado a derecho respetando las instituciones republicanas y democráticas", remarcó Nani. Y expresó: "No he participado en ninguna de las asonadas militares de los años '80 y '90, en las cuales, si bien tengo muchos amigos entre quienes las llevaron a cabo, no estuve de acuerdo con la metodología ni con la oportunidad".

Según denunció Nani, el juez Inchausti ordenaría su arresto por supuestos delitos de lesa humanidad cuando estuvo destinado en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601), con asiento en Mar del Plata.