Renunció el director de comunicaciones de Donald Trump

A través de un comunicado aseguró que fue un honor trabajar para la Casa Blanca; aún no se ha resuelto cuándo será su último día en el puesto

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Michael Dubke, presentó su renuncia hace unos días, aunque la noticia recién se dio a conocer este martes.

La asesora presidencial Kellyanne Conway dijo a The Associated Press que Dubke presentó su renuncia antes del viaje del presidente Donald Trump a Medio Oriente y Europa, insinuando que su partida no está relacionada con otros cambios de personal que pudiera haber.

Su salida generó interrogantes acerca del posible regreso de otros elementos leales a Trump a la Casa Blanca. El presidente estaría pensando en traer de regreso a su antiguo jefe de campaña Corey Lewandowski y al segundo de éste, David Bossie.

En una entrevista en Fox News el martes, Conway dijo que Dubke "dejó muy en claro que permanecería durante el viaje internacional del presidente y vendría a trabajar todos los días incluso durante ese viaje porque había mucho que hacer aquí en la Casa Blanca".

Dubke confirmó su partida, aunque aclaró que no se ha resuelto cuándo será su último día en el puesto.

"Ha sido un gran honor para mí servir al presidente Trump y este gobierno", aclaró en un comunicado. "También ha sido un placer trabajar diariamente junto al personal de los departamentos de prensa y comunicaciones".