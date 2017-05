Rusia y Ucrania "en guerra" por twitter con un GIF de los Simpsons

Rusia y Ucrania protagonizaron hoy un insólito enfrentamiento a través de Twitter. Una serie de imágenes y un GIF de los Simpson se volvieron la forma de acusarse mutuamente y llegar a la agresión.

Todo comenzó cuando desde la cuenta oficial de Ucrania compartieron una imagen con el mensaje: "Cuando Rusia dice que Anna de Kiev estableció las relaciones ruso-francesas, les recordamos la secuencia de los eventos".

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

Desde la cuenta de Rusia entonces le contestaron que estaban orgullosos de su historia en común y que deberían ser unidos.

@Ukraine We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p