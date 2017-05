Video: Cristina Kirchner en ShowMatch de la mano de Martín Bossi

Ayer por la noche, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de Canal Trece con la apertura de ShowMatch. Sobre el cierre del programa, luego de los cuadros de baile y participaciones de importantes cantantes, Martín Bossi apareció en escena personificando a la ex mandataria Cristina Kirchner.

"Yo sé que en el fondo me quiere", dijo Marcelo Tinelli al presentar al actor que entró ya caracterizado y con la canción No llores por mí Argentina, del musical Evita.

"Que lindo volverlos a ver. Hombres y hombras, hombreros y hombreras, sombreros y sombreras y Pollo Sobrero, que le sobra tintura y le falta cintura. Qué ironía, hace semanas estaba recorriendo templos de saber en Praga y hoy estoy en este aguantadero que cambia de dirección pero no de formato", comenzó el personaje.

Luego siguió: "Este programa le cambia la cabeza al pueblo, ya no se hablará de la suba de la carne, se va a hablar de la zumba de Nicole Neumann. Este conductor hace 28 años que dice 'buenas noches América'. ¿Ustedes lo quieren? Nadie le dijo 'nene no saludes a América que tienen cosas más importantes que hacer'. En Estados Unidos no creo que importe si Laurita sigue con Fede Bal o si Charlotte se aprendió la tabla del uno".

Respecto a los meses que los que el conductor no estuvo presente, afirmó: "No tengo nada con los bailarines, pero por favor, que se canten un tango. Nos estamos hundiendo en purpurinas con un señor que hace dos meses renunció a la AFA por estrés. Miren su cara, ¿tiene cara de estresado? ¿Trabaja de decir 'buenas noches América? Hay que aprender de Mirtha que hace cuarenta años cocina para sus comensales y este tipo por juntarse con cuatro tipos una vez por semana, ¡se estresa!".

Sobre la AFA, agregó: "Claro, para ellos los tres chanchitos eran cuatro. Están más sucios que una papa. El señor fue a ver al Papa, ¿le pidió por la paz mundial? No, por San Lorenzo, Francisco no es mago".

En el cierre de su discurso indicó: "Hay que armar un frente donde todos nos unamos. Argentinos, traten de elegir bien. Por una patria más federal y menos Fede Bal, hasta los viñedos, Silvina Luna y hasta la Victoria Secret".