"Demasiada humildad no es buena", aseguró Cristiano Ronaldo

El astro portugués de Real Madrid de España, Cristiano Ronaldo, afirmó hoy que "demasiada humildad no es buena" de cara a la final de la Liga de Campeones de Europa del próximo sábado ante Juventus de Italia y dijo que su equipo deberá mostrar "carácter" para ganar un nuevo título.

"Demasiada humildad no es buena. Tenemos que demostrar nuestro carácter y quién es el mejor. Ellos son un excelente equipo, pero nosotros también. Tengo la sensación de que vamos a hacer un gran partido y vamos a ganar", manifestó Ronaldo en diálogo con el medio oficial de Real Madrid.

El atacante luso, ganador del premio FIFA 2016 como mejor jugador, reconoció que habrá "muchos nervios" el sábado en Cardiff, en el estadio Millennium, pero indicó que ahora prefiere "no pensar mucho en la final".

En tanto, el entrenador de Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, aun no definió el equipo para jugar la final de la Liga de Campeones en busca del duodécimo título para el club madrileño, con la indecisión entre Isco y el galés Gareth Bale.

"Son decisiones difíciles, como siempre, porque estamos todos. Tengo 23 jugadores y tengo que elegir once. Hay jugadores que han hecho un año extraordinario y que no van a entrar ni en la convocatoria, para mí eso es lo más difícil. Me parece normal el debate, porque son dos jugadores muy buenos, pero a mí nada me condiciona. Sabemos lo que queremos", indicó Zidane, quien disputó finales del máximo certamen europeo a nivel de clubes para ambos equipos en su etapa como jugador.

El posible equipo "meregue" formaría con Keylor Navas; Danilo, Sergio Ramos, Raphael Varane y Marcelo; Tony Kroos, Casemiro y Luka Modric; Isco o Bale; Karim Benzama y Ronaldo.

Real Madrid y Juventus disputarán el próximo sábado a las 15.45 (hora argentina) la final de la Liga de Campeones de Europa en el estadio Millennium de Cardiff, Gales.