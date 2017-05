Trump le respondió a Merkel en duros términos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que la política comercial y militar de Alemania es "muy mala" para su país y que eso "va a cambiar", desatando fuertes críticas del candidato socialdemócrata a la jefatura de gobierno alemana y agravando su creciente desencuentro con la canciller Angela Merkel.



Trump es un "destructor de todos los valores occidentales", dijo el líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schultz, en rueda de prensa y en un alto en su campaña para las elecciones de septiembre próximo en Alemania, en las que enfrentará a la conservadora Merkel.



La actitud de Trump "pone en cuestión los valores democráticos y occidentales como nunca habíamos visto antes" en un presidente de Estados Unidos, agregó ante los periodistas Schulz, quien ya el pasado fin de semana había llamado a la "resistencia" contra las posiciones del mandatario estadounidense.



En sentido parecido se pronunció el líder del grupo parlamentario del SPD, Thomas Oppermann, quien consideró que Trump ve a Alemania como un "adversario político", al tiempo que advirtió de que los conflictos no pueden resolverse con discursos y mensajes en Twitter.



Poco antes, el estadounidense había apelado precisamente a su cuenta en esa red social, uno de sus canales de comunicación predilectos, para asegurar que la política comercial y militar de Alemania es "muy mala" para su país y advertir que eso "va a cambiar".



We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change