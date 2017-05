Emboscada al líder opositor Capriles en una marcha en Venezuela

| Publicado en Edición Impresa

CARACAS.- La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar) reprimieron ayer con bombas de gas lacrimógeno a las columnas de manifestantes opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro que marchaban por una autopista céntrica de Caracas, donde, según denunció el ex candidato Henrique Capriles, fueron “emboscados” por las fuerzas de seguridad.

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) José Manuel Olivares, Juan Requesens, Delsa Solórzano, Luis Florido, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, junto con Capriles, acompañaban a los manifestantes. “Fuimos emboscados cuando nos retirábamos por efectivos de GNB, robados, golpeados, todo mi equipo está herido!”, indicó el gobernador de Miranda en su cuenta de la red social Twitter.

Un testigo contó que Capriles y una decena de personas caminaba cuando fueron abordados por cerca de 50 miembros de la GNB a bordo de motocicletas, y que el gobernador recibió un golpe “a puño cerrado” y otro “directamente en la cara” con un casco de uno de los uniformados.

DISPARO DE PERDIGONES

El dirigente fue atendido en un centro de salud de Protección Civil en esa jurisdicción, y diarios caraqueños publicaron fotos del rostro de Capriles golpeado. Según los relatos, los agentes de la GNB dispararon perdigones contra el grupo.

Capriles acusó al ministro del Interior, Néstor Reverol, de ser el responsable de los operativos de represión que no han permitido a la oposición llegar al centro de Caracas. “Ahora están presionando a los medios de prensa, no quieren que usen la palabra dictadura. En Venezuela estamos en una dictadura”, recalcó el ex candidato presidencial. Una represión similar ocurrió con la columna que marchaba desde el oeste, que debió retroceder mientras manifestantes lanzaban objetos contundentes a la policía desde los edificios, según el diario local El Nacional.

Otro legislador, Carlos Paparoni, fue herido en la cabeza luego de que el chorro de agua de una cisterna antidisturbios lo derribara en una marcha antigubernamental.