El FBI advirtió que el suicida de Manchester planeaba un ataque

El aviso fue en enero. La inteligencia británica desestimó el riesgo. Investigan fallas en la prevención

LONDRES.- El FBI había advertido al servicio de inteligencia británico MI5 que el atacante suicida Salman Abedi estaba planeando un ataque en el Reino Unido tres meses antes del atentado en el ESTADIO Manchester Arena, en el que murieron 22 personas, según revelaron ayer medios locales.

En tanto, la policía británica detuvo en las últimas horas a un decimocuarto sospechoso en relación con el ataque ocurrido el lunes pasado, que además dejo 116 heridos. Se trata de un joven de 23 años que fue detenido en Shoreham-by-Sea, Sussex, en el oeste de Inglaterra. Otros dos hombres habían sido detenidos el domingo en Manchester: un joven de 19 años, en Gorton, y otro de 25 años en el área de Old Trafford.

La policía asegura que son parte de una red terrorista vinculada al ataque. Siete niños estaban entre los que murieron cuando Abedi detonó una bomba, al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Abedi, de 22 años, había sido incluido en 2016 en la lista estadounidense de los posibles terroristas, luego de una investigación en la que FBI lo vinculaba a grupos yihadistas que operaban en Libia y estaban preparando un ataque al Reino Unido. Según reveló una fuente del FBI al periódico británico Sunday Mail, a principios de 2017 el servicio de inteligencia de EE UU informó al MI5 que Abedi pertenecía a un grupo yihadista del norte de Africa con sede en Manchester, que estaba buscando un objetivo político en este país.

BAJO LA LUPA

El Sunday Mail afirma también que el MI5 investigó a Abedi y a otros miembros pero no lo consideró un riesgo significativo. El MI5 es ahora objeto de críticas tras revelarse que tuvo información previa sobre el atacante de Manchester, y porque decidió que no representaba una amenaza significativa para la seguridad británica. No obstante, el servicio de inteligencia británico puso en marcha una investigación sobre porqué pasó por alto las alertas, mientras el que Gobierno también inició una investigación.

Las consecuencias del ataque sacudieron el último tramo de la campaña electoral de las elecciones que se realizaran el próximo 8 de junio. Luego de que el candidato laborista Jeremy Corbyn deslizara que los atentados yihadistas en tierra británica son consecuencia de la política exterior de los conservadores, la ministra del Interior, Amber Rudd, alertó que una eventual llegada del principal candidato opositor aumentaría el riesgo de nuevo ataques.

Respecto de las detenciones de los dos hombres del domingo, la policía informó que se concretaron luego de registrar propiedades en la zona de Whalley Gama de Manchester y en Chester durante la noche.

La Policía de Manchester difundió en las últimas horas dos imágenes de Abedi captadas por las cámaras de seguridad antes de que perpetrara el ataque a la salida del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. En las fotos aparece el suicida de origen libio, vestido con un anorak sin mangas y gorra oscuros. El grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) se adjudicó la autoría de los hechos. (TELAM)