Freiler: no logran votos para iniciarle juicio

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó ayer un dictamen contra el juez de la Cámara federal Eduardo Freiler, imputado de mal desempeño, pero la iniciativa para suspenderlo y mandarlo a juicio político carece de la cantidad de votos necesarios en un plenario ante la oposición del catedrático Jorge Candis.

Precisamente, ante esta circunstancia podría suspenderse el tratamiento del tema en el plenario del Consejo previsto para este jueves, en procura de nuevas pruebas que “convenzan” a Candis para que cambie su voto.

Por amplia mayoría, la Comisión votó ayer a favor de promover la acusación por mal desempeño contra Freiler y enviar el expediente a tratamiento del plenario del cuerpo, donde se necesitan dos tercios de los sufragios de los presentes.

MAYORIA ESPECIAL

Candis, cuya decisión es definitoria para alcanzar esa mayoría especial, anunció su oposición al voto acusatorio en medio de rumores sobre supuestas presiones de la agrupación kirchnerista La Cámpora. A favor de la acusación estuvieron los consejeros Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Luis Cabral, Leónidas Moldes, Gustavo Valdes, Angel Rozas y Miguel Piedecasas, en tanto que el senador nacional kirchnerista Ruperto Godoy y Candis lo hicieron en contra.

Candis, que se definió peronista y kirchnerista crítico, justificó su postura en que la acusación “es apresurada”, “poco seria” y “tiene intencionalidad política”. Y Godoy, senador del Frente para la Victoria por San Juan, interpretó este resultado como “una derrota política” del oficialismo.

El dictamen, impulsado por el consejero del PRO y diputado nacional Tonelli, pasará ahora al próximo plenario, previsto para el jueves, aunque el propio legislador admitió una posible suspensión del tratamiento del tema.

Allí, con asistencia perfecta, serán necesarios al menos nueve votos para suspender a Freiler y enviarlo ante un Jury de Enjuiciamiento. Pero la postura acusatoria cuenta sólo con ocho votos positivos, razón por la cual el pedido de juicio político podría ser desestimado en esa instancia o postergado.

LA ACUSACION

Freiler está acusado de mal desempeño de sus funciones y eventual comisión de delitos. De hecho afronta una causa por presunto “enriquecimiento ilícito” en la fue sobreseído pero la investigación fue reabierta por la Cámara Federal. Candis dijo que “hubo un apresuramiento que se basó en mucho en un montón de presunciones invirtiendo la carga de la prueba”.

La acusación, añadió, “no es sólida, tiene intencionalidad política”. “Si bien es cierto que puede haber un desfasaje económico (de Freiler) entre los ingresos y egresos, también hay una actividad comercial que realizó y eso se lo autorizó el Consejo de la Magistratura y es muy grave, porque (los jueces) solo pueden hacer docencia universitaria nada más”.

También puntualizó que en la acusación no intervinieron peritos “sino que se valió de un informe de una revista”, por lo cual es “poco seria”. Admitió que “soy peronista, coincido con muchas cosas con el kirchnerismo, pero en otras no estoy de acuerdo”. En tanto, Godoy (FpV) aseveró que “el resultado indica claramente que no tienen el noveno voto, así que sabiendo eso advierto que no lo van a poder llevar al plenario”.