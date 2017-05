Randazzo presentó los avales y dio otro paso para competir con Cristina Kirchner en las PASO

El ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó este mediodía los avales que le permitirán competir en las PASO como precandidato a senador nacional dentro del Partido Justicialista, en contraste a la postura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien viene pidiendo conformar "una lista de unidad" para octubre.

Desde el Centro Cultural del gremio de Sanidad, Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, dio cuenta que ya tienen más de 30.000 avales que respaldan la "candidatura a senador" del ex ministro de Interior, dejando en claro que esa es la categoría en la cual Randazzo va a competir.

"La lista de unidad, tal como está planteada, no es posible", dijo Fernández antes de aclarar que la única manera de consolidar una lista única sería "que ellos no se presenten y la 'única lista' del PJ sea la nuestra", sentenció irónicamente.

Las cajas con la documentación y una pantalla gigante en la que se replicaban las imágenes del centro de cómputos desde donde militantes están cargando esos avales al sistema informático, por ahora para las listas provinciales, fueron parte de la escenografía que dio marco al anuncio.

"Los que quieren un dirigente opositor tienen en este frente la posibilidad de elegir al mejor opositor para enfrentar al Gobierno, y los que quieren acompañar a Macri (Mauricio)... bueno, si quieren, tiene la posibilidad de ir al espacio que Cambiemos haga y resolver lo que corresponda", remarcó Fernández.

Fernández fue categórico a la hora de descartar que el competir en las Primarias Abiertas, Simutáneas y Obligatorias (PASO) termine siendo "nocivo para el PJ", que es el argumento que esgrimen desde el Frente para la Victoria (FPV) en favor de una lista de unidad.

"Nosotros hemos perdido cuando no hicimos PASO. El Frepaso perdió cuando no hizo PASO. Precisamente, en el 2015, Cambiemos hizo PASO y el Frente Renovador hizo PASO y el que no hizo PASO fue el Frente Para la Victoria. Si de algo debemos aprender es de las experiencias", resaltó Fernández al tiempo que resaltó que "Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son la mejor herramienta para dirimir quien es el mejor candidato del espacio opositor"