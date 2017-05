El dólar subió a $ 16,37 para la venta al público

El dólar minorista avanzó hoy 8 centavos y cerró a $15,97 para la compra y $ 16,37 para la venta según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central de la República Argentina. Las diferencias entre los precios que ofrecieron los bancos en la venta electrónica volvió a arrojar brechas de hasta 18 centavos.

En el ICBC cerró a $ 16,45, mientras que el Banco Supervielle lo ofreció a $ 16,27. En el Banco Nación el tipo de cambio exhibió una corrección de 15 centavos respecto de ayer. Así el cierre estuvo en $ 15,95 para la compra y $ 16,35 para la venta. En tanto el BCRA fijó el precio de referencia promedio para el día a $ 16,06.

En el segmento mayorista, el dólar subió 12 centavos para quedar $ 16,05 para la compra y $ 16,15 para la venta. Así el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 517,6 millones mientras que en el de futuros del MAE se hicieron u$s 75,3 millones. En el mercado del Rofex se operaron u$s 345 millones de los cuales el 77% fue hecho en “roll-over” de mayo a $ 16,15 y a junio a $ 16,42. El plazo mas largo fue setiembre a $ 17,17. Los plazos subieron en promedio 7 centavos.