El regreso del rey de la televisión

"ShowMatch" alcanzó picos de 29 puntos de rating con una apertura espectacular con grandes figuras

| Publicado en Edición Impresa

“Buenas noches, América”, gritó Marcelo Tinelli, como cada año, y El Trece suspiró: el rey de la televisión argentina y su “ShowMatch” volvieron anoche a la pantalla chica, en un superlunes que le permitió al canal del solcito liderar otra vez en el horario central.



En medio de una amenaza de bomba que tuvo lugar en El Trece, lejos de los estudios de La Corte donde se filmó la apertura, Marce, en su 28º año al frente del envío, apareció en la pantalla pasadas las 22.30, al término de “Las Estrellas”, la miniserie con la que el canal planea hacer frente al “uno-dos” de Telefé (“Josué” y “El Sultán”), que le dejó en su debut la pantalla caliente, con más de 20 puntos de rating de promedio. Y, como cada año, el programa abrió con los doblajes (poco inspirados en esta ocasión) y una gran apertura en vivo, con la participación de mil personas, y una escenografía que abarcó siete locaciones exteriores que incluyeron calle Corrientes, el Puente de la Mujer y la Casa de Gobierno de la Ciudad , además de los estudios de La Corte, el nuevo hogar de “ShowMatch”.



Esta apertura se extendió durante unos 50 minutos: consistió en una sucesión de cuadros musicales y coreográficos desparejos en calidad (y con mucho playback) pero con la habitual espectacularidad de las aperturas de Tinelli, imposible de igualar para otros shows de la tevé nacional, y con la participación de grandes figuras, como los bailarines del Cirque Du Soleil que realizan “Sép7imo Día, no descansaré”.



La mega apertura, filmada con drones además de las habituales cámaras, dio paso a la presentación del programa, con Tinelli pronunciando su habitual discurso cuya longitud estuvo marcada por el minuto a minuto del rating: Tineli habló del nuevo

estudio, La Corte, agradeció a quienes fueron parte de la apertura y tuvo su habitual ida y vuelta con Suar, de quien habló de su reciente separación.



Pasadas las 23.20, llegó la hora del tradicional “sketch” con las principales figuras del medio: Tinelli aprovechó el corto de unos 40 minutos, en el que brillaron Lali Espósito y Valeria Bertuccelli, y donde también estuvieron Mirtha Legrand, Juan

“Pico” Mónaco, y los políticos Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, entre otros, para reírse de su catastrófico inicio de año, con alusiones a su éxodo del viejo estudio de Ideas, hoy en manos de C5N, a su salida de AFA, su pico de estrés y a la estética popular de su programa.



El broche de oro a la gran noche de Tinelli lo puso el portorriqueño Luis Fonsi, que llegó al país para desatar el delirio con su hit, “Despacito” (se presentará en septiembre en el país). “Esta fiesta no me la iba a perder”, mimó Fonsi a Marce, antes de cerrar con el clásico “Yo no me doy por vencido” junto al público...

y una segunda interpretación de “Despacito”.



Como cada año, Tinelli desdobló la presentación del programa y la presentación

del “Bailando” en dos jornadas: esta noche se presentarán las parejas del concurso y bailarán los escandalosos Fede Bal y Laurita Fernández. ¿Le alcanzará a Marce para repetir la marca de 29 puntos que realizó anoche?