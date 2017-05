La excusa que dio Tiger para liberar sus culpas

Tiger Woods, quien fuera detenido ayer, culpado de conducir en estado de ebriedad, dio algunas explicaciones de lo sucedido en declaraciones al USA Today, Woods.

Sorprendentemente el ex golfista dijo que todo se debió a una mala reacción provocada por los medicamentos recetados.

"Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad por mis acciones", dijo Woods en el comunicado.

"Quiero que el público sepa que el alcohol no estaba involucrado. Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a los medicamentos recetados. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente".