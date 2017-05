La denuncia de Nisman contra Cristina pasó a manos de Bonadio

Así lo resolvió la Cámara Federal sobre una disputa de competencia

La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner pasó hoy a manos del juez federal Claudio Bonadio por decisión del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun.

El titular del Tribunal de apelaciones tomó la decisión al resolver sobre un conflicto de competencias planteado luego de que Bonadio le pidiera su par Ariel Lijo que se apartara de la investigación de la denuncia de Nisman porque él tenía con anterioridad un expediente conexo en su juzgado.

El camarista Irurzun entendió que el pedido de Bonadio era correcto y, a pesar de la oposición inicial del juez Lijo, ordenó que se apartara de la causa contra la ex presidenta por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA.

"Los magistrados contendientes concuerdan en que las actuaciones son conexas, aunque se atribuyen ambos la competencia", sostuvo Irurzun en su fallo. "Lo cierto es que la intervención del titular del Juzgado Federal 4 (Lijo) se efectivizó recién al momento del apartamiento de su colega a cargo del Juzgado 3 (Daniel Rafecas) del fuero y, por lo tanto, en forma claramente posterior a su contendiente en esta incidencia (Bonadio)", remarcó el titular de la Cámara Federal porteña en su resolución.

Se trata de la causa basada en la denuncia presentada en enero del 2015 por el entonces titular de la UFI-Amia, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

El fallecido ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA había denunciado a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado nacional y referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, a Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, al ex juez en lo criminal Héctor Yrimia, al referente piquetero Luis D Elía, al ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche y al supuesto espía Ramón Bogado por presunto encubrimiento del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633.

Una vez reabierta la investigación, en febrero pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la imputación al ex ministro de Planificación en el kirchnerismo, Julio De Vido, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini y al ex jefe de la ex Side Oscar Parrilli.

Nisman había denunciado el presunto encubrimiento de los iraníes sospechados del atentado a través de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista, que, para el fiscal, tuvo como fin levantar las circulares rojas de captura internacional que pesan sobre cinco altos funcionarios, diplomáticos y militares de Irán.