"Covfefe", la nueva moda de internet

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a quedar en el centro de la escena en las últimas horas por dos episodios que han tenido lugar en las redes sociales. Se trata de un enigmático mensaje que el jefe de Estado ha dejado plantado en su cuenta de Twitter. Utilizando el vocablo "covfefe", el mandatario animó a sus seguidores a iniciar una investigación para descubrir el verdadero significado de la inexistente palabra que en las últimas horas se ha viralizado a nivel global.



Según especulan varios usuarios, la iniciativa de Trump es para tapar un tuit aparentemente incompleto que envió poco después de la medianoche del martes y que desató numerosas burlas en la red. “Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa", tuiteó a las 00.06 hora de EE.UU. el mandatario, quien se presume que quiso escribir "coverage" (cobertura).

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!



Antes de ser borrado, el tuit de Trump obtuvo más de 100.000 retuits y también más de 100.000 "me gusta", mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos. Ante semejante repercusión el presidente estadounidense lanzó un mensaje relacionado al tema que lo tuvo por varias horas en lo más alto de los temas más comentados en la web a nivel mundial. "¿Quién puede descubrir el verdadero significado de 'covfefe'?? ¡Disfruten!", tuiteó Trump a primera hora.



INDIGNACIÓN EN LA CASA BLANCA POR FOTO CON CABEZA FALSA DE TRUMP





El otro hecho que puso el nombre de Trump en lo más alto del trend, fue un episodio televisivo en el que se mostró la cabeza del presidente seccionada del cuerpo. La responsable de la imagen de un Trump decapitado que provocó indignación y revuelo en la Casa Blanca fue la humorista estadounidense Kathy Griffin quien aparece sujetando una cabeza falsa del presidente Donald Trump, simulando una decapitación



Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!