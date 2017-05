Esteban Lamothe confirmó su separación de Julieta Zylberberg

La pareja estuvo junta durante diez años; el actor aseguró que no existen terceros en discordia

Tras diez años de relación y con un hijo en común, Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg decidieron separarse y hoy el actor se ocupó de confirmarlo a los medios. En diálogo con Ciudad.com, explicó que se trata de una situación “muy triste” y que hubo un desgaste “por el paso del tiempo”.

“Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor, tomada de a dos con mucha responsabilidad porque tenemos un hijo. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien”, detalló Lamothe.

Por otro lado, aclaró que no hay terceros en discordia. “Lo que dicen de Griselda es mentira. Estaría bueno que le dejen de mentir a la gente porque no estuve, ni estoy, ni voy a estar con ella porque es una amiga. Y la verdad que si siguen buscando por ahí lo único que hacen es mentirle a la gente”, apuntó.

Finalmente, precisó que no es algo definitivo. “De hecho, me estoy yendo a un lugar por un tiempo determinado, no es que me alquilé una casa por dos años. Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad”, concluyó.