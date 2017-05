Los líderes vikingos se mofan de Trump

Una reunión de primeros ministros nórdicos llamó la atención de los medios internacionales por una broma dedicada al presidente norteamericano Donald Trump, más que por los temas tratados en la misma.



Los líderes de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia, se tomaron una imagen mofándose de la foto de Trump con el rey saudí Salman, en la que ambos están tocando un orbe brillante durante la visita del magnate estadounidense a Riyad la semana pasada.





La imagen original se viralizó rápidamente y generó esta copia que dará que hablar: los “vikingos” estaban alrededor de un balón de fútbol, cada uno tocándolo.

Los ministros se reunieron en Noruega para discutir la cooperación entre los países, pero “el orbe de dominación mundial” se llevó todas las miradas.



nordic prime minister meeting. the orb of world domination loses power and is somewhat less threatening on these latitudes. pic.twitter.com/t5K7NfQOqu